Mignemi: "Potenza-Latina, finale di Coppa non pronosticabile. Alto il livello del Girone C"

© foto di Federico Serra
Claudia Marrone
Oggi alle 11:03Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Giornata post semifinale di Coppa Italia per la Serie C, con Potenza e Latina che hanno conquistato la finalissima che si giocherà con gara di andata e ritorno il 18 marzo e il 1° aprile. Di questo confronto, e non solo, nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, ne ha parlato il Direttore Sportivo Davide Mignemi: "Poteva anche non essere pronosticabile questa finale, ma quando si arriva a questa fase della competizione tutti tengono a centrarla. Quelle viste sono state due partite molto combattute, entrambe con formazioni che nell'ultimo periodo stavano attraversando un buon momento di forma, perché sia Latina che Renate, a esempio, dopo un inizio abbastanza stentato, nell'ultimo periodo hanno inanellato una serie di risultati importanti e si sono presentate a questa semifinale nel migliore dei modi. Anche l'altra semifinale fra Potenza e Ternana è stata una bella battaglia fino ai calci di rigore, dove nonostante la Ternana sia una squadra di tutto rispetto, il Potenza ha dimostrato di poter valere questa finale. Il tutto a far vedere che quest'anno nel Girone C il livello del campionato è più alto rispetto agli altri anni, perché sia Potenza che Latina arrivano in fondo alla competizione e si giocheranno la finale di Coppa Italia".

Tra l’altro, è una situazione che torna anche comoda al Girone C, perché se il Latina dovesse poi centrare una posizione playoff, al momento è appannaggio del Potenza, ci sarebbe un’ulteriore squadra di quel raggruppamento a giocare gli spareggi promozione. Insomma, è un regalo che le due squadre hanno fatto anche alle altre compagini del raggruppamento del Sud.
"Assolutamente sì, perché questo consentirà anche alle squadre che si trovano immediatamente a ridosso dell’ultima posizione playoff di poter sperare di raggiungere una posizione tra le prime dieci del campionato e giocarsi con maggiore spensieratezza i playoff per la Serie B. Detto questo, il fatto di avere due squadre dello stesso girone che affronteranno una finale e che potrebbero quindi 'regalare' un eventuale undicesimo posto ai playoff può far ulteriormente aumentare il tasso competitivo del raggruppamento. Penso magari a un'Atalanta U23 o a un Team Altamura in lotta per questo".

Ovviamente senza contare la situazione legata al Trapani, che resta un grande punto interrogativo. Quando arriverà l’ulteriore sentenza mancheranno sette giornate al termine del campionato...
"Le notizie che arrivano lasciano intendere che un’eventuale esclusione sia una possibilità concreta, dobbiamo quindi prepararci a tutto. Del resto, in questi anni di Serie C ci siamo purtroppo abituati a vedere sempre più spesso situazioni di questo tipo. Ci sarà anche la penalizzazione del Siracusa, che inciderà sulla lotta per la salvezza, e poi ci sono le scadenze del 16 febbraio. È ancora lunga, ma purtroppo ci sono partite che si giocano anche fuori dal campo. Ne abbiamo vissuta una a inizio stagione con il Rimini e, nello stesso campionato, rischiamo di raccontarne altre. Forse è arrivato il momento di parlare seriamente di una riforma tanto agognata di questi campionati, per aiutare anche le società e i presidenti, magari con una tassazione fiscale più agevolata".

