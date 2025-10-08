La Fiorentina è tornata ad allenarsi: in tre lavorano a parte, Comuzzo rientra in gruppo

Dopo la sconfitta contro la Roma, la Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina al Viola Park per riprendere la preparazione in vista dei prossimi impegni. Stefano Pioli ha ritrovato il gruppo con organico ridotto, complici le numerose assenze dei nazionali: sono infatti dieci i giocatori impegnati con le rispettive selezioni: Kean, Piccoli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Martinelli, Fortini, Gudmundsson, Kospo, Dzeko e Pongracic.

Seduta a ritmo controllato per alcuni elementi non al meglio della condizione. Fazzini e Dodo hanno svolto lavoro personalizzato dopo i problemi accusati nel match dell’Olimpico, mentre Sohm prosegue il recupero dalla fascite plantare che lo aveva fermato prima della gara contro il Sigma Olomouc. Per tutti e tre, comunque, il rientro sembra vicino: lo staff medico viola conta di riaverli pienamente disponibili già nei prossimi giorni.

Buone notizie invece per Comuzzo, tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo. Per sopperire alle tante assenze dovute alle nazionali, Pioli ha deciso di aggregare diversi giovani della Primavera: Sadotti, Bertolini, Bonanno e Montenegro hanno preso parte alla seduta odierna con la prima squadra, occasione preziosa per mettersi in mostra. A riportarlo è FirenzeViola.it.