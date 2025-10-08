Lazio, il piano per il recupero di Rovella (che non si opera): i tempi di recupero aggiornati

Nicolò Rovella continuerà con la terapia conservativa. Il centrocampista della Lazio, alle prese con una fastidiosa pubalgia, ha deciso insieme allo staff medico di evitare l’intervento chirurgico. Una scelta maturata dopo diversi consulti specialistici e confronti interni, come riportato dall'edizione di oggi del Corriere dello Sport.

La società avrebbe preferito l’opzione dell’operazione, ma il giocatore ha scelto di proseguire con il percorso riabilitativo già iniziato dopo il derby. L’obiettivo è recuperare senza ricorrere al bisturi, seguendo un protocollo mirato tra riposo, fisioterapia e lavoro personalizzato. Rovella è convinto di poter accorciare i tempi, modulando l’intensità degli allenamenti in base alle risposte del proprio corpo nelle prossime settimane.

Le ultime valutazioni mediche, tuttavia, non hanno mostrato miglioramenti significativi, motivo per cui il rientro in campo è stato rinviato almeno di un mese. In pratica, sarà molto difficile rivederlo prima della sosta di novembre. La Lazio, che ha puntato forte su di lui per dare equilibrio e qualità al centrocampo, dovrà quindi continuare a farne a meno ancora per diverse partite. Solo nuovi controlli più avanti chiariranno se la scelta conservativa avrà dato i frutti sperati o se sarà necessario rivedere la strategia di recupero.