TMW Italia, prime indicazioni verso l'Estonia: Spinazzola si candida per un ruolo "alla Politano"

Da Coverciano, dove la Nazionale è scesa in campo questo pomeriggio per l'allenamento in vista della prossima sfida di qualificazione al Mondiale contro l'Estonia in programma a Tallin sabato sera, arrivano le prime indicazioni per quel che riguarda la formazione che il ct Gennaro Gattuso manderà in campo, con un pensiero anche alla successiva delicatissima sfida di martedì prossimo contro Israele.

Dalle indicazioni che arrivano l'Italia scenderà in campo ancora col 4-4-2, con la coppia di centravanti formata da Retegui e Kean che dovrebbe essere riproposta dopo le buone indicazioni delle ultime uscite. La novità potrebbe riguardare l'impiego di Leonardo Spinazzola in un ruolo "alla Politano", ovvero come esterno di centrocampo sulla destra, alcuni passi più avanti rispetto al terzino Di Lorenzo.

Ulteriori indicazioni in merito all'undici che affronterà l'Estonia potranno arrivare dalla seduta di domani, con l'Italia che poi scenderà in campo per la rifinitura venerdì mattina sempre a Coverciano prima di imbarcarsi per Tallin, col fischio d'inizio della sfida previsto per le 20.45 di sabato 11 ottobre. "Giocheremo la prima in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte su queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare", aveva spiegato nelle scorse ore lo stesso Gattuso parlando delle chiamate di Spinazzola e Piccoli al posto di Politano e Zaccagni.