Roma, l'agenda di Friedkin: vertice a Trigoria tra stadio, rinnovi e il futuro del club

Roma chiama, Dan Friedkin risponde. Il presidente della Roma è tornato nella Capitale - anche se qualcuno giura che fosse già arrivato in gran segreto - per una serie di incontri cruciali sul futuro del club. Dopo aver preso parte alla 32ª assemblea generale dell’Eca, ospitata ai Parioli, e alla cena di gala di Villa Miani, oggi Dan Friedkin viene dato a Trigoria per un vertice ad ampio raggio con Gian Piero Gasperini, Frederic Massara e Claudio Ranieri. Sul tavolo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, temi sportivi e societari: dall’ottimo momento della squadra alle strategie per il mercato di gennaio, fino ai rinnovi dei big in scadenza, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala.

Ma l’agenda del patron texano non si ferma qui. Domani è previsto anche un incontro con il sindaco Roberto Gualtieri per discutere dello stadio di Pietralata, dove nelle ultime ore sono ripresi i lavori di rimozione del vecchio “solettone”. L’obiettivo è consegnare il progetto definitivo entro 30-40 giorni, con l’impianto inserito tra i 13 papabili per ospitare Euro 2032.

E poi ci sarà un focus anche sul fronte commerciale: Friedkin vedrà il nuovo responsabile marketing Michael Gandler per trovare un nuovo sponsor di maglia, dopo la fine dell’accordo con Riyadh Season. L’obiettivo è ambizioso: chiuderne uno da 17-18 milioni a stagione. Del resto, sarà la maglia del centenario. E Friedkin vuole che pesi come la storia della Roma.