Perugia, Borras: "Per Giunti non è definito nulla. E il nostro mercato non è affatto chiuso"

Dopo l'1-1 contro il Ravenna, in casa Perugia è stato il Direttore Generale Hernan Garcia Borras a fare il punto della situazione, parlando in sala stampa dopo il match che lascia comunque il Grifo in zona playout nella classifica del Girone B di Serie C.

Queste le sue parole, raccolte dal portale umbro calciogrifo.it: "Il risultato sul campo? In ogni gara viene applicato un regolamento diverso. Tedesco ha fatto una manifestazione pubblica forte la scorsa settimana e ha ragione, parlo in generale si svariati episodi. Io sbaglio tutta la settimana e anche gli arbitri possono sbagliare, arbitrare non è facile, ma hanno il supporto dell’FVS. A ogni modo guardiamo oltre, e anzi, voglio pubblicamente complimentarmi per il lavoro che sta svolgendo Gaucci sul mercato ma anche sul lavoro quotidiano”.

E proprio sul mercato: "Il mercato non è chiuso, lavoreremo per il Perugia per tutto il tempo a disposizione, ma anche dopo. Giunti? Per ora non è definito ancora nulla”.