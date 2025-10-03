Sassuolo, Muric: "Una vittoria da squadra e da grande gruppo, siamo contentissimi"

Determinante in almeno tre occasioni, il portiere del Sassuolo Muric torna a casa con un voto altissimo in pagella e con la porta inviolata. Ecco quanto ha dichiarato a DAZN: "E' stata una partita molto dura, ma quello che conta è aver portato a casa la vittoria. Voglio fare i complimenti ai miei compagni di squadra e ai difensori per avermi dato una grossa mano, ognuno di noi si mette a disposizione del collettivo per conquistare quanti più punti possibile utili a raggiungere il nostro obiettivo. Siamo un grande gruppo e siamo veramente contenti".