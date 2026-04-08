TMW Conte in Nazionale? Obiettivo 2030 ma non è mai durato così tanto nello stesso posto

La candidatura di Antonio Conte per la panchina della Nazionale è un tema soprattutto soprattutto dopo le dichiarazioni del diretto interessato. Domenica sera, al termine della gara vinta 1-0 contro il Milan, l'allenatore del Napoli s'è espresso così: "Fossi nel presidente della Federazione, metterei il mio nome tra il novero dei candidati. Conosco l'ambiente, ho fatto il CT per due anni. E' un motivo di lusinga ed è bello rappresentare il paese. Però conoscete la mia situazione, ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi confronterò col presidente De Laurentiis", ha detto il manager leccese.

Dovesse tornare a Coverciano, Conte saluterebbe il Napoli dopo due stagioni. Un avventura che dal punto di vista temporaneo sarebbe perfettamente in linea con tre precedenti avventure. E' durato infatti due anni alla guida dell'Italia, dal 2014 al 2016. Poi due campionati alla guida del Chelsea, dal 2016 al 2018, e altrettante stagioni da allenatore dell'Inter, dal 2019 al 2021.

Anche al Tottenham Conte è stato manager per due annate consecutive, ma il primo anno venne chiamato a stagione in corso - il 2 novembre 2021 - e nel secondo risolse il contratto il 26 marzo.

Sono durate meno le sue prime esperienze in panchine: 27 partite con l'Arezzo, un anno e mezzo col Bari, una stagione alla guida del Siena e appena 14 partite come tecnico dell'Atalanta. E' durata invece di più l'avventura alla guida della Juventus, ad oggi l'unica esperienza da allenatore che è andata oltre il biennio: tre stagioni da guida dei bianconeri per conquistare altrettanti Scudetti.

E adesso? Dovesse tornare in Nazionale dieci anni dopo aver salutato Coverciano, Conte lo farebbe con l'obiettivo di riportare l'Italia al Mondiale nel 2030, anche se l'obiettivo più immediato sarà partecipare a Euro 2028 nel Regno Unito. La prospettiva sarebbe insomma quadriennale, un vero e proprio unicum per un allenatore che da calciatore ha legato la sua lunga carriera a due soli club, ma che una volta appesi gli scarpini al chiodo ha totalmente cambiato registro.