La Premier si è già assicurata 5 posti in Champions League. Con la possibilità di salire a 7

L’Inghilterra rafforza il proprio dominio in Europa e si assicura ancora una volta un posto extra in Champions League. Anche per la prossima stagione, infatti, la Premier League potrà portare almeno cinque squadre nella massima competizione continentale.



A certificare il risultato è stata la vittoria dell’Arsenal contro lo Sporting nell’andata dei quarti, che ha consolidato il primo posto della Premier nella classifica UEFA basata sui risultati europei. Di conseguenza, il quinto posto in campionato varrà automaticamente la qualificazione alla Champions, per il secondo anno consecutivo.La corsa resta apertissima: al momento è il Liverpool a occupare la quinta posizione, ma con un margine minimo sul Chelsea. Tuttavia, lo scenario potrebbe diventare ancora più favorevole per i club inglesi.



In base ai risultati europei, infatti, il numero di squadre qualificate potrebbe salire fino a sette. Se Aston Villa o Liverpool dovessero vincere una competizione europea senza chiudere tra le prime quattro, si aprirebbero ulteriori slot. In caso di doppio successo continentale e piazzamenti tra quinto e sesto posto, anche la settima posizione potrebbe bastare.

Intanto, la lotta per l’altro posto extra resta aperta tra Spagna, Germania e Portogallo, con l’Italia attualmente più indietro. Di seguito il ranking aggiornato.

1. Inghilterra (5 squadre in corsa su 9) 25.013

2. Spagna (6 su 8) 20.281

- - -

3. Germania (3 su 7) 19.714

4. Portogallo (3 su 5) 18.900

5. Italia (2 su 7) 18.714

6. Francia (2 su 7) 16.392

7. Polonia (0 su 4) 15.750

8. Grecia (1 su 5) 13.800

9. Danimarca (0 su 4) 12.250

10. Cipro (0 su 4) 12.156