Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

L'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia"

L'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 17:13Altre Notizie
TMWRadio Redazione

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'On. Pier Ferdinando Casini.

Bologna che va avanti in Europa League:
"Devo dire che ieri sera entrare in quello stadio, con quel tifo fantastico dei romanisti, quella coreografia, incredibile. E' stata una pagina di sport bellissima, una partita bella, due squadre che hanno giocato all'Europea. una coreografia da brividi. Col Milan in Coppa Italia eravamo a metà con i rossoneri, ieri sera eravamo in minoranza. Debbo dire che avevo Gasparri e D'Alema, romanisti accaniti, che mi controllavano in tribuna (ride, ndr)".

Con le sostituzioni di Italiano cosa ha pensato?
"I tifosi del Bologna avevano capito. A parte che Cambiaghi e Orsolini sono nel giro della Nazionale. Il fatto di cambiare tutti e tre davanti ha consentito al Bologna di affrontare dei difensori che avevano già 100 minuti sulle spalle. italiano è stato molto intelligente e in Europa dà il meglio di sè. Il Bologna ha una squadra che ha fatto tre patite orribili, sembrava averse perso il filo di quanto costruito in questi anni. Per magia si è ripreso il filo del discorso nelle ultime giornate. E la Roma non è quella di un mese fa". 

Si attendeva di più dal campionato del Bologna?
"Mi attendevo di più. Chi si poteva aspettare però che fosse una delle due italiane a rappresentare l'Italia in Europa? Lo sport è la metafora della vita, non si possono fare previsioni".

Chi le è piaciuto di più ieri sera?
"Rowe ha giocato in modo fantastico, ieri sera dedicherei la vittoria a un ragazzo, Federico Ravaglia, che ieri non ha sbagliato una uscita, soprattutto nel finale. E ha trasmesso tranquillità alla difesa. E' un prodotto del nostro vivaio ed è stato impeccabile".

Che consiglio darebbe a Lotito?
"Lo conosco bene ed evito di dargli consigli, perché sono inutili. Lotito è una persona simpatica ma assolutamente incapace di avere consigli (ride, ndr). Comunque dico una cosa: io un pochino, anche tramite mio figlio, vivo la lazialità. Devo dire che è una cosa seria la lazialità, ci sono tantissimi tifosi che stanno soffrendo, è triste vedere lo stadio vuoto, fa male anche alla squadra".

Cosa di aspetta dalla proprietà del Bologna?
"A Bologna abbiamo la Virtus Bologna, la Ducati, Kimi Antonelli, e vogliamo che il Bologna sia al livello europeo. Vorremmo vederla dove è adesso. Il nostro modello è l'Atalanta, Percassi è un vero campione del mondo. Peccato per la sfida col Bayern ma l'Atalanta è forte".

Chi vince lo Scudetto?
"L'Inter, così sarà contento il mio collega, il presidente del Senato La Russa (ride, ndr)".

Articoli correlati
On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio" On. Casini: "La politica non può fare niente per togliere Lotito dalla Lazio"
Casini: "Bologna apoteotico, i bolognesi sono i veri vincitori. Un popolo straordinario"... Casini: "Bologna apoteotico, i bolognesi sono i veri vincitori. Un popolo straordinario"
Pier Ferdinando Casini a RFV: "Il Bologna deve andare in Europa. Belotti mi preoccupa"... Pier Ferdinando Casini a RFV: "Il Bologna deve andare in Europa. Belotti mi preoccupa"
Altre notizie Altre Notizie
L'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia" TMW RadioL'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia"
Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina" TMW RadioMassimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions" TMW RadioBraglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
De Paola: "La resa dell'Atalanta in Champions è la resa del nostro calcio" TMW RadioDe Paola: "La resa dell'Atalanta in Champions è la resa del nostro calcio"
Chuck Norris non viene sostituito: è la partita che finisce prima. Addio all’attore... Chuck Norris non viene sostituito: è la partita che finisce prima. Addio all’attore di Walker Texas Ranger
Garbo: "Roma senza benzina. Così si rischia anche l'Europa League" TMW RadioGarbo: "Roma senza benzina. Così si rischia anche l'Europa League"
Il TAR respinge i ricorsi di UTR e AIRC: confermato il divieto di trasferta per i... Il TAR respinge i ricorsi di UTR e AIRC: confermato il divieto di trasferta per i tifosi della Roma
"La leggenda di don Leandro", se il calcio diventa inno all'onestà "La leggenda di don Leandro", se il calcio diventa inno all'onestà
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come farà il Como col Fair Play Finanziario nelle Coppe? Tutte le risposte e le soluzioni. I bilanci, il piano con la UEFA, il valore della rosa triplicato e le plusvalenze in vista
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, tegola Manu Koné: ha una lesione al bicipite femorale e dovrà fermarsi per 4 settimane
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 30^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Juve, il rinnovo di Spalletti arriva nella sosta? Il tecnico: "Può essere il momento giusto"
Immagine top news n.3 D'Agostino: "Chiesa può essere un fattore per l'Italia. Giocatore che spacca la partita"
Immagine top news n.4 Italia, ecco i 28 convocati di Gattuso: Palestra in lista, tornano Chiesa, Scalvini e Pisilli
Immagine top news n.5 Sassuolo, 1 caso di pertosse 5 sintomatici nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischio
Immagine top news n.6 Modric resterà al Milan? Allegri: "Non ci ho parlato. Dipende solo da lui"
Immagine top news n.7 Tre anni più opzione per il quarto: la Juventus vuole il sì di Bernardo Silva e alza il tiro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I due talenti del calcio argentino che stanno facendo innamorare le grandi d'Italia
Immagine news podcast n.2 Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis
Immagine news podcast n.3 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.4 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: De Bruyne, McTominay e Lobotka tornano dal 1'
Immagine news Serie A n.2 Roma, tegola Manu Koné: ha una lesione al bicipite femorale e dovrà fermarsi per 4 settimane
Immagine news Serie A n.3 Spalletti anti-retorica: "Calcio italiano indietro perché siamo fuori dalla Champions? Ma non è così"
Immagine news Serie A n.4 Milan, Cardinale: "Mia madre era Dorothy D’Annunzio. Qui mi vedono tutti come il nuovo Berlusconi"
Immagine news Serie A n.5 Juve, Spalletti: “Si riparte con il falso nove. Portiere? La panchina ha fatto bene a Di Gregorio”
Immagine news Serie A n.6 Il Tottenham conferma lo stop di Vicario: "Lunedì l'intervento chirurgico per un'ernia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Mai perso la bussola, neanche con le big. Regaliamo una gioia ai tifosi"
Immagine news Serie B n.2 Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 32ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.4 Palermo, visita alla sede della UEFA per la candidatura ad Euro2032
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: “Vogliamo tornare subito a vincere. A Padova servirà una grande partita”
Immagine news Serie B n.6 Andreoletti: "Il Papu è un dubbio, Palermo forte ma noi dobbiamo fare il Padova"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, scelto il nuovo responsabile delle giovanili: arriva Alessandro Freda
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "C'è sintonia con il club, non vedo problemi per andare avanti insieme"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, il presidente Vigorito: "Rinnovo Floro Flores e Carli? Prima vinciamo il campionato"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, il patron Rosso: "Alcuni tifosi mi hanno minacciato di morte, ho dovuto denunciare"
Immagine news Serie C n.5 Arzignano, Minesso contro il passato: "Felice di esserci con il Cittadella, daremo tutto"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, Moretti: "Qui sto davvero bene, mi farebbe piacere restare"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Napoli, azzurri imbattuti in Sardegna dal 2009
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sara Gama: "Mattarella ha riconosciuto quello che è stato fatto per il calcio femminile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiali Femminili 2027, dopo 16 anni torna la Corea del Nord
Immagine news Calcio femminile n.3 Novità FIFA: tutte le squadre femminili dovranno avere almeno un'allenatrice o un'assistente donna
Immagine news Calcio femminile n.4 Ieri Gran Galà del Calcio Adicosp Woman: da Cappelletti a Canzi, presenti e premiati dell'evento
Immagine news Calcio femminile n.5 Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince