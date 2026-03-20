TMW Radio L'On. Casini: "Bologna, che serata. Una vittoria dedicata a Ravaglia"

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'On. Pier Ferdinando Casini.

Bologna che va avanti in Europa League:

"Devo dire che ieri sera entrare in quello stadio, con quel tifo fantastico dei romanisti, quella coreografia, incredibile. E' stata una pagina di sport bellissima, una partita bella, due squadre che hanno giocato all'Europea. una coreografia da brividi. Col Milan in Coppa Italia eravamo a metà con i rossoneri, ieri sera eravamo in minoranza. Debbo dire che avevo Gasparri e D'Alema, romanisti accaniti, che mi controllavano in tribuna (ride, ndr)".

Con le sostituzioni di Italiano cosa ha pensato?

"I tifosi del Bologna avevano capito. A parte che Cambiaghi e Orsolini sono nel giro della Nazionale. Il fatto di cambiare tutti e tre davanti ha consentito al Bologna di affrontare dei difensori che avevano già 100 minuti sulle spalle. italiano è stato molto intelligente e in Europa dà il meglio di sè. Il Bologna ha una squadra che ha fatto tre patite orribili, sembrava averse perso il filo di quanto costruito in questi anni. Per magia si è ripreso il filo del discorso nelle ultime giornate. E la Roma non è quella di un mese fa".

Si attendeva di più dal campionato del Bologna?

"Mi attendevo di più. Chi si poteva aspettare però che fosse una delle due italiane a rappresentare l'Italia in Europa? Lo sport è la metafora della vita, non si possono fare previsioni".

Chi le è piaciuto di più ieri sera?

"Rowe ha giocato in modo fantastico, ieri sera dedicherei la vittoria a un ragazzo, Federico Ravaglia, che ieri non ha sbagliato una uscita, soprattutto nel finale. E ha trasmesso tranquillità alla difesa. E' un prodotto del nostro vivaio ed è stato impeccabile".

Che consiglio darebbe a Lotito?

"Lo conosco bene ed evito di dargli consigli, perché sono inutili. Lotito è una persona simpatica ma assolutamente incapace di avere consigli (ride, ndr). Comunque dico una cosa: io un pochino, anche tramite mio figlio, vivo la lazialità. Devo dire che è una cosa seria la lazialità, ci sono tantissimi tifosi che stanno soffrendo, è triste vedere lo stadio vuoto, fa male anche alla squadra".

Cosa di aspetta dalla proprietà del Bologna?

"A Bologna abbiamo la Virtus Bologna, la Ducati, Kimi Antonelli, e vogliamo che il Bologna sia al livello europeo. Vorremmo vederla dove è adesso. Il nostro modello è l'Atalanta, Percassi è un vero campione del mondo. Peccato per la sfida col Bayern ma l'Atalanta è forte".

Chi vince lo Scudetto?

"L'Inter, così sarà contento il mio collega, il presidente del Senato La Russa (ride, ndr)".