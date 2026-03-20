Serie B, 32ª giornata: Carrarese-Catanzaro visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Sampdoria-Avellino, match di domenica pomeriggio valido per il trentaduesimo turno del torneo cadetto, in programma alle ore 17:15.
SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Ore 15:00 - Juve Stabia-Spezia
Ore 15:00 - Padova-Palermo
Ore 17:15 - Monza-Venezia
Ore 19:30 - Modena-Mantova
Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
Ore 15:00 - Empoli-Pescara
Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 67
Monza 64
Frosinone 62
Palermo 58
Catanzaro 52*
Modena 47*
Juve Stabia 42
Cesena 40
Avellino 39
Sudtirol 38
Carrarese 36
Padova 34
Mantova 34
Empoli 33
Sampdoria 31
Bari 31
Virtus Entella 31
Spezia 30
Reggiana 30
Pescara 29
*una gara in meno
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