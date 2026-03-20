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Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie B

Da Monza-Venezia a Sampdoria-Avellino, i convocati per la 32ª giornata di Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 16:48Serie B
Luca Bargellini

Per la 32ª giornata del campionato di Serie B la redazione di TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.

SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
In convocati di Ashley Cole - In attesa di comunicazione
In convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazione
Portieri: Borrelli, Marietta, Pigliacelli
Difensori: Antonini, Bashi, Brighenti, Cassandro, Esteves, Favasuli, Fellipe Jack, Frosinini, Verrengia
Centrocampisti: Alesi, Buglio, Liberali, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Rispoli
Attaccanti: D'Alessandro, Di Francesco, Iemmello, Koffi, Nuamah, Pittarello

Ore 15:00 - Juve Stabia-Spezia
In convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazione
In convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Padova-Palermo
In convocati di Matteo Andreoletti - Sciolte le riserve su Papu Gomez, è arruolato
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Belli, Boi, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Villa
Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Varas
Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Caprari, Gomez, Lasagna, Seghetti
In convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazione

Ore 17:15 - Monza-Venezia
In convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazione
In convocati di Giovanni Stroppa - Duncan e Bjarkason torneranno dopo la sosta
Portieri: Grandi, Minelli, Plizzari, Stankovic
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibe, Sverko, Svoboda, Venturi
Centrocampisti: Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Farji, Lella, Kike Perez, Pietrelli
Attaccanti: Adorante, Casas, Lauberbach, Yeboah

Ore 19:30 - Modena-Mantova
In convocati di Andrea Sottil - In attesa di comunicazione
In convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazione

Domenica 22 marzo
Ore 15:00 - Bari-Carrarese
In convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazione
In convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Empoli-Pescara
In convocati di Fabio Caserta - In attesa di comunicazione
In convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazione

Ore 15:00 - Sudtirol-Frosinone
In convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazione
In convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazione

Ore 17:15 - Sampdoria-Avellino
In convocati di Attilio Lombardo - In attesa di comunicazione
In convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazione

Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana
In convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazione
In convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazione

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