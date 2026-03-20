Roma, tegola Manu Koné: ha una lesione al bicipite femorale e dovrà fermarsi per 4 settimane
Brutto stop sulla linea mediana della Roma. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista francese Manu Koné ha riportato una lesione del bicipite femorale della gamba destra nella partita di Europa League di ieri sera contro il Bologna (4-3 per i rossoblù il risultato finale). Koné è uscito dopo appena 20 minuti di gioco, lasciando spazio a Pellegrini.
Quanto resterà fuori
Il calciatore ha già iniziato il suo percorso riabilitativo, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno alle quattro settimane.
Quante partite ha già saltato
Quest'anno Manu Koné si era già fermato due volte, rispettivamente per un infortunio alla coscia (out 25 giorni con 4 partite saltate) e poi per un affaticamento muscolare (out 3 giorni con 1 partita saltata). Per lui finora si contano 34 presenze con 2 gol e 2 assist, per un totale 2.601 minuti giocati.
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