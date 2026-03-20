TMW Radio Massimo Orlando: "Milan, rischio contraccolpo. Inter, occhio alla Fiorentina"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Napoli, attacco al secondo posto?

"Il Napoli sembra rinato dopo un momento difficile, ritrova uomini importanti, il Cagliari deve stare attento alla classifica e vedo troppa qualità degli uomini del Napoli. Il Milan col Toro sarà difficile, può esserci il contraccolpo del ko con la Lazio. Io credo che possa arrivargli davanti il Napoli".

Vedendo i risultati in Europa, siamo ridotti così male?

"Siamo messi male. Poi Inter e Napoli valevano i quarti di finale, ma per tanti motivi non è andata così. Poi quando si va oltre, mi sembra che ci sia una differenza enorme. Quest'anno è andata così, ma credo che oltre i quarti non si possa andare".

La Fiorentina può creare problemi all'Inter?

"Creerà sicuramente problemi. La Fiorentina finalmente è uscita, non del tutto, da un periodo nero. Pare sia guarita. Il Rakow era poca roba, però la squadra adessi sta bene. Quando ritrovi serenità nell'ambiente, giochi più libero. Mi aspetto una Fiorentina carica. Se l'Inter non sta bene, rischia".

Senza Champions, per la Roma e Gasperini stagione fallimentare?

"Stimo molto Gasperini, però domenica a Como ho visto la mancanza di qualità davanti per poter servire Malen. Mi spiace dirlo, fa parte delle annate avere questi problemi, ma se non centri la Champions è un fallimento".