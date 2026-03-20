Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: De Bruyne, McTominay e Lobotka tornano dal 1'

Cagliari e Napoli aprono la trentesima giornata di Serie A in Sardegna, in una sfida che può pesare molto nella corsa alle prime quattro posizioni della classifica. All’Unipol Domus la squadra di Antonio Conte va a caccia della quarta vittoria consecutiva, con l’obiettivo di salire momentaneamente al secondo posto e mettere un altro mattone nella qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte però c’è un Cagliari in piena lotta per non retrocedere. La squadra di Fabio Pisacane ha bisogno di punti.

Sono note le formazioni ufficiali. In casa Cagliari al posto di Obert c'è Rodriguez e rispetto alle indiscrezioni cambiano due dei tre centrocampisti del 3-5-2 disegnato da Pisacane: ci sono Adopo e Sulemana, con Folorunsho alle spalle di Esposito. Dall'altro lato tornano tre dei Fab 4 di centrocampo, tutti dal primo minuto: Lobotka in mediana, McTominay e De Bruyne in trequarti dietro a Hojlund. Di seguito i due schieramenti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Seb. Esposito.

Allenatore: Fabio Pisacane

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund

Allenatore: Antonio Conte