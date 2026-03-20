TMW Radio Braglia: "Napoli, vedo il sorpasso sul Milan. Roma senza rosa da Champions"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex portiere Simone Braglia.

Napoli, attacco al secondo posto?

"Sì, vedo il sorpasso momentaneo sul Milan. Bisogna poi vedere se il Milan ripeterà la partita di Roma o meno. Al di là di tutto, il Napoli per me arriva secondo. Con il rientro degli infortunati è molto più in palla rispetto al Milan".

Vedendo i risultati in Europa, siamo ridotti così male?

"Il Bayern arriva ora alla fase finale dopo aver mancato per un po' di tempo l'appuntamento, ma ha una scuola di formazione che ti permette di giocare come fa ora. I soldi sono fondamentali per prendere giocatori pronti, però alcuni li ha costruiti. Ci sono innesti dal mercato e in parte dal settore giovanile. Noi manchiamo di questo. Non costruiamo in casa i talenti".

La Fiorentina può creare problemi all'Inter?

"Già qualche rientro lo avrà l'Inter. Se rientra anche Calhanoglu, qualche timore in più la Fiorentina potrebbe averlo. Detto che se la Viola è fuori dal loop negativo, anche l'Inter deve stare attenta".

Senza Champions, per la Roma e Gasperini stagione fallimentare?

"Gasperini non c'entra nulla, ha commesso anche lui qualche errore ma sono più errori della società, nella gestione di una rosa che qualitativamente non era all'altezza di quello che voleva Gasperini. Per me non sarebbe un fallimento. Era partita per raggiungere la Champions, ma la rosa non era da Champions".