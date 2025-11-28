Rimini escluso dal campionato di C. Arriva anche una nota da parte della società

Che il Rimini fosse prossimo all'esclusione dal campionato di Serie C era già cosa nota, e l'ufficialità del tutto è arrivata questa mattina: dopo che è saltato il passaggio di quote del club a Nicola Di Matteo, l'attuale proprietà - la Building Company di Anna Giusy Scarcella - ha deciso di mettere formalmente in liquidazione la società, con la conseguenza che è arrivata appunto l'esclusione del club dai tornei federali. Non solo, c'è stata anche la revoca dell’affiliazione alla FIGC e con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati.

E proprio la società biancorossa, a voluto emettere - suscitando magari anche qualche perplessità - il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"Rimini Football Club rende noto che, a seguito della messa in liquidazione della società Rimini Football Club S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha emanato in data 28 novembre 2025 il Comunicato Ufficiale n. 104/A con il quale, ai sensi degli artt. 16 e 110 delle NOIF, è stata disposta la revoca dell’affiliazione.

Il provvedimento federale prevede inoltre lo svincolo d’ufficio di tutti i tesserati, con decorrenza immediata.

L’Amministratore e il Custode esprimono un ringraziamento alle squadre maschili, alla squadra femminile, ai manager, agli operatori e a tutti coloro che si sono adoperati per garantire continuità all’attività societaria, nonostante le gravi difficoltà economico-patrimoniali che hanno reso necessario il ricorso alla liquidazione ai sensi di legge".