Catanzaro, calciatori in scadenza nel 2026: da Di Francesco a Oudin, 11 in bilico

Una squadra intera. Undici giocatori, oggi nelle fila del Catanzaro, potrebbero dover salutare il club calabrese nel giugno 2026. Nel roster a disposizione di Alberto Aquilani ci sono, infatti, sette giocatori in prestito annuale per i quali dovrà essere presa una decisione e quattro giocatori di proprietà a meno di un'anno dal termine dei propri accordi.

Sette prestiti da valutare: due giocatori hanno l'obbligo condizionato

Un difensore, tre centrocampisti e altrettanti attaccanti: questa la composizione del gruppo di giocatori in prestito il cui futuro è tutto da scrivere. Iniziando da Federico Di Francesco, punta approdata al 'Ceravolo' dal Palermo in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza del club calabrese, stessa situazione per Luca Pandolfi arrivato dal Cittadella. Diritto di riscatto presente, invece, nell'accordo con la Juve Stabia per Davide Buglio. Titolo temporaneo secco, infine, per altri quattro calciatori: Tommaso Cassandro e Fabio Rispoli (Como), Alphadjo Cissè (Hellas Verona) e Patrick Nuamah (Sassuolo).

Quattro giocatori di proprietà: Oudin su tutti

L'ex Lecce, Remi Oudin è il giocatore che cattura le attenzioni maggiori: arrivato a titolo definitivo dai salentini ha firmato un solo anno di contratto, ma sottoscrivendo anche un'opzione di rinnovo per una ulteriore stagione. Verso il termine, invece, gli accordi di Edoardo Borrelli, Gianluca Di Chiara e Marco D'Alessandro.

Catanzaro: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (7)

Davide Buglio (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dalla Juve Stabia

Tommaso Cassandro (Difensore) - Prestito dal Como

Alphadjo Cissè (Centrocampista) - Prestito dall'Hellas Verona

Federico Di Francesco (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato (salvezza) dal Palermo

Patrick Nuamah (Attaccante) - Prestito dal Sassuolo

Luca Pandolfi (Attaccante) - Prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Cittadella

Fabio Rispoli (Centrocampista) - Prestito dal Como

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (4)

Edoardo Borrelli (Portiere)

Gianluca Di Chiara (Difensore)

Marco D'Alessandro (Attaccante)

Remi Oudin (Centrocampista, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025