Cesena, calciatori in scadenza nel 2026: Klinsmann ma non solo a rischio

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 16:04Serie B
Luca Bargellini

A differenza di molti altri club di Serie B il Cesena ha più calciatori di proprietà in scadenza nel giugno 2026 che elementi in prestito per i quali occorre decidere il futuro.

Quattro prestiti da valutare: tre con diritto, uno solo secco
Fra questi ultimi ne esiste solo uno 'secco', ovvero quello con di Siren Diao con l'Atalanta. Per Riccardo Ciervo col Sassuolo e Vittorio Magni col Milan, infatti, esiste un diritto di riscatto a favore dei romagnoli, mentre con il Parma per Peter Amoran c'è anche un controriscatto a favore dei Ducali.

Sette giocatori di proprietà: occhi puntati su Klinsmann
Fra coloro che hanno un accordo in scadenza col sodalizio bianconero spicca una particolarità: ben tre di loro (Simone Bastoni, Jalen Blesa e Gianluca Frabotta) hanno sottoscritto un'opzione per il rinnovo automatico per una ulteriore stagione. Tutto da definire, infine, il futuro di Raffaele Celia, dei portieri Luca Ferretti e Alessandro Siano, ma soprattutto di Jonathan Klinsmann, titolare assoluto dei pali della formazione di Michele Mignani per il quale da tempo si parla di rinnovo. Senza però che niente sia stato ancora ufficializzato.

Cesena: giocatori in scadenza giugno 2026
GIOCATORI IN PRESTITO (4)
Riccardo Ciervo (Attaccante) - Prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo
Siren Diao (Attaccante) - Prestito dall'Atalanta
Vittorio Magni (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto dal Milan
Peter Amoran (Difensore) - Prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dal Parma

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (7)
Simone Bastoni (Centrocampista, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)
Jalen Blesa (Attaccante, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)
Raffaele Celia (Difensore)
Luca Ferretti (Portiere)
Gianluca Frabotta (Difensore, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)
Jonathan Klinsmann (Portiere)
Alessandro Siano (Portiere)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025

Editoriale di Raimondo De Magistris
