Atalanta, Zingonia si ripopola: in sei già a disposizione di Palladino in vista del Napoli

Trascorsi due giorni di riposo, questa mattina i giocatori dell'Atalanta e Raffaele Palladino sono rientrati al Centro Bortolotti di Zingonia per incominciare a preparare la sfida di campionato contro il Napoli. Contro la squadra partenopea, per la 12ª giornata della Serie A, De Roon e compagni scenderanno in campo sabato 22 novembre allo Stadio Maradona di Napoli con calcio d’inizio alle ore 20.45.

Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, nella giornata di oggi sono rientrati a Zingonia a disposizione di mister Palladino e del suo staff: Raoul Bellanova, Marco Carnesecchi, Berat Djimsiti, Ademola Lookman, Lazar Samardzic e Gianluca Scamacca. Domani, mercoledì 19 novembre, la squadra proseguirà la preparazione al Centro Bortolotti con una seduta di allenamento nel pomeriggio a porte chiuse.

Non hanno partecipato all'allenamento odierno coloro che sono ancora impegnati con la rispettiva Nazionale e il lungo degente Bakker.