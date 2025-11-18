TMW Radio
Fattori: "Juve? La Fiorentina deve mettersi in testa che deve salvarsi"
A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Sauro Fattori. E ha parlato di Fiorentina-Juve: "Il campo darà certe risposte, ma queste partite non le decidono Spalletti e Vanoli ma i giocatori. Sarà una partita molto delicata, anche la Juve è indietro e cerca un risultato importante per rilanciarsi. La Fiorentina la cerca la vittoria per tirarsi fuori da una certa situazione.
E' una partita molto delicata ma siamo ancora lontani dalla fine. A Firenze, visto il momento, non mi sembra che sia sentita la sfida come gli scorsi anni. La Fiorentina deve mettersi in testa che deve salvarsi. Meglio vincere contro il Sassuolo che contro la Juve quest'anno".
Editoriale di Raimondo De Magistris Calendario malato. Una proposta per permettere a Gattuso di avere più di due allenamenti per preparare le gare in cui il calcio italiano si gioca la sua sopravvivenza
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
