Carrarese, calciatori in scadenza nel 2026: da Bouah a Torregrossa, 12 nomi in bilico

Il giugno 2026 rappresenterà un momento decisivo per la Carrarese, chiamata a definire il futuro di dodici giocatori della rosa. Sette elementi sono attualmente in prestito da club di categorie superiori, mentre altri cinque sono di proprietà degli apuani. Scelte che peseranno sul progetto tecnico di una società che sta consolidando la sua presenza in Serie B.

Sette prestiti da valutare: talenti in vetrina

La situazione più delicata riguarda i sette giocatori arrivati in prestito, molti dei quali giovani di prospettiva. In attacco spiccano Alessandro Arena (Pisa) e Filippo Distefano (Fiorentina), chiamati a dare peso offensivo alla manovra degli azzurri. A centrocampo la Carrarese può contare su elementi interessanti: Kleis Bozhanaj è arrivato dal Modena con diritto di riscatto, Luis Hasa è in prestito dal Napoli, mentre Tommaso Rubino proviene dalla Fiorentina. Importante anche Nikola Sekulov, centrocampista della Sampdoria con diritto di riscatto che potrebbe diventare un punto fermo del progetto. In difesa c'è Nicolò Calabrese, arrivato in prestito dall'Hellas Verona per rinforzare il reparto arretrato.

Cinque giocatori di proprietà: Torregrossa e Fiorillo con opzioni

Tra i calciatori di proprietà apuana ci sono nomi di esperienza e qualità. Il difensore Devid Bouah e il centrocampista Leonardo Capezzi vedranno scadere il contratto e la società dovrà valutare se proseguire insieme.

Situazioni particolari riguardano Ernesto Torregrossa in attacco e il portiere Vincenzo Fiorillo: entrambi hanno un'opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione che potrebbe essere esercitata dal club. Tra i pali anche Stefano Mazzini completerà il suo contratto.

Carrarese: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (7)

Alessandro Arena (Attaccante) - Prestito dal Pisa

Kleis Bozhanaj (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dal Modena

Nicolò Calabrese (Difensore) - Prestito dall'Hellas Verona

Filippo Distefano (Attaccante) - Prestito dalla Fiorentina

Luis Hasa (Centrocampista) - Prestito dal Napoli

Tommaso Rubino (Centrocampista) - Prestito dalla Fiorentina

Nikola Sekulov (Centrocampista) - Prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (5)

Devid Bouah (Difensore)

Leonardo Capezzi (Centrocampista)

Vincenzo Fiorillo (Portiere, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)

Stefano Mazzini (Portiere)

Ernesto Torregrossa (Attaccante, opzione di rinnovo per una ulteriore stagione)

* fonte dati Transfermarkt aggiornati al novembre 2025