Thuram: "Lo Scudetto il momento più bello in carriera. Se nominano l'Inter penso a San Siro"

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 15:38Serie A
Alessio Del Lungo

Nel corso del format Wheel Talks creato dai canali ufficiali dell'Inter, Marcus Thuram ha parlato di quello che pensa nel momento in cui gli viene nominato il nome della squadra in cui gioca attualmente: "A San Siro, alla passione dei tifosi, alla 'Pazza Inter' e a tutte le emozioni che ci dà questa squadra".

Ci parli dei suo inizi nel mondo del calcio.
"Il calcio all'inizio era un gioco da praticare a scuola o nella prima squadra in cui ho giocato. Oggi ritrovo questa gioia di giocare con i miei compagni e impegnarsi insieme. E' facile giocare con voi (ride, ndr)".

Chi sono i suoi esempi?
"I miei genitori e il mio fratello più piccolo (Kephren, ndr). Anche le persone che mi insegnano cose diverse, posso prendere l'esempio da tutti".

Qual è il momento migliore che ha vissuto in carriera?
"La vittoria del 20° scudetto. Darmian (l'altro intervistato, ndr) è qui da più anni e ha vinto due titoli, per me era il primo anno… Il gol nel derby, la pioggia, la festa in Duomo... Mi ricordo tutto, è stato un momento incredibile".

Che significato ha Parma nella sua vita?
"È dove sono nato, dove mio papà ha giocato. Ho pochi ricordi, sono andato via quando avevo 5 anni. So che è una città speciale per i miei genitori e per me".

