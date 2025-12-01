Napoli, Manna: "Tanti infortuni a centrocampo, vedremo se ci saranno occasioni a gennaio"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky a margine del Gran Galà del Calcio.

"Un applauso per me per l’acquisto di McTominay? No, l’applauso va fatto a lui, perché è riuscito a dimostrare il suo valore e sta continuando a farlo".

Il mercato di gennaio?

"In questo momento parlare di mercato significherebbe sminuire il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti qualora dovessero presentarsi delle occasioni: stiamo lavorando su alcune situazioni e vedremo se ci saranno le possibilità".

Gli infortuni?

"De Bruyne ha un infortunio lungo: tornerà verso fine febbraio. Gilmour rientrerà a fine gennaio, Anguissa un po’ prima. È ovvio che oggi abbiamo l’esigenza di un centrocampista".

Come è nata la trattativa per McTominay?

"Ne abbiamo parlato a inizio giugno: il mercato è lungo e complicato. Non pensavamo che lo United potesse privarsi di lui, ma a un certo punto hanno avuto la necessità di farlo e noi ci siamo fatti trovare pronti. È stata una trattativa veloce e semplice: il ragazzo ha mostrato subito la volontà di far parte del progetto ed è stato determinante, come poi ha dimostrato in campo".

Ha fatto più di quanto vi aspettaste?

"In campo no, forse in fase realizzativa sì. La stagione precednete era arrivato a 10 gol, ma era la prima volta che raggiungeva una cifra così importante".

Neres?

"Gran parte del merito va a Conte, che gli ha trasmesso molto. All’Ajax aveva già fatto grandi cose, poi al Benfica abbiamo colto un’opportunità e ora è arrivato a un livello di maturità importante".

Conte ha detto che sono stati acquistati tanti giocatori…

"Non si è mai lamentato: ha semplicemente detto che è difficile inserire nove giocatori. È complicato integrare l’ultimo arrivato in un contesto, e noi stiamo lavorando su questo. Il mister è stato fenomenale".