Napoli, nota del club: perfettamente riuscito l'intervento a Londra per Gilmour
Billy Gilmour è stato sottoposto a intervento chirurgico a causa della pubalgia che lo teneva ai box già dallo scorso 1 novembre: alla fine, circa un mese dopo, la società con lo staff medico ha preferito la via dell'operazione a quella della terapia conservativa. Per il centrocampista scozzese si stimano circa due mesi come tempi di recupero: è un infortunio pesante che va a sovrapporsi a quelli di Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa.
Di seguito la nota ufficiale del Napoli: "Billy Gilmour oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico al Wellington Hospital di Londra. L’intervento è stato eseguito dal prof. Ernst Schilders, esperto in questa tipologia di infortuni, assistito dal dott. Gennaro De Luca".
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
