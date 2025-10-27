Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, si chiude l’11ª giornata: due posticipi nel Girone A e big match Perugia-Livorno nel B

Serie C, si chiude l’11ª giornata: due posticipi nel Girone A e big match Perugia-Livorno nel BTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Si conclude oggi l'undicesima giornata di Serie C. Nel Girone A si parte con l’Inter U23, impegnata in casa contro il Cittadella alle 20:30. I nerazzurri di Chivu vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta della prima squadra contro il Napoli in Serie A e tornare a macinare punti dopo il buon percorso fatto fin qui in campionato. Dall’altra parte il Cittadella cerca continuità, consapevole che uscire da Milano con qualcosa in tasca significherebbe dare un segnale forte.

Alla stessa ora si gioca anche Dolomiti Bellunesi-Triestina. Gli alabardati scontano ancora la pesante zavorra della penalizzazione e scendono in campo con la necessità di fare punti per dare continuità ai piccoli segnali di ripartenza delle ultime settimane. I veneti invece hanno bisogno di respirare e mettere fieno in cascina per allontanarsi dal fondo.

Nel Girone B il lunedì offre un vero crocevia per il Perugia, ultimo a quota 3 punti, che ospita il Livorno. È una gara che pesa come un macigno: per i biancorossi è già una sorta di prova di orgoglio, mentre i toscani cercano un successo per riagganciare la zona playoff.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Sabato 25 ottobre
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Renate-Lecco 0-1
19' Sipos
Domenica 26 ottobre
Pro Vercelli-Pergolettese 2-0
23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro
Trento-Vicenza 1-1
23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)
Giana Erminio-Alcione Milano 1-1
28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)
Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 18*, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10*, Lumezzane 8*, Pro Patria 8*, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
*una gara in più

GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Forlì-Pineto 1-1
13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)
Domenica 26 ottobre
Ascoli-Sambenedettese 1-0
40’ Milanese
Bra-Vis Pesaro 0-0
Pianese-Ravenna 0-1
90'+7 Okaka
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 27*, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
*una gara in più

GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Atalanta U23-Picerno 6-2
11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3' Munari
Sabato 25 ottobre
Siracusa-Casarano 4-1
20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)
Domenica 26 ottobre
Trapani Audace Cerignola 2-1
8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)
Catania-Benevento 1-0
43’ rig. Cicerelli
Cosenza-Potenza 3-0
36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi
Monopoli-Giugliano 3-1
29' Imputato (M), 45'+2 Miceli (M), 55' Valenti (M), 90'+5 D'Agostino (G)
Sorrento-Latina 2-2
60' Marenco (L), 69' Ciko (L), 81' Plescia (S), 87' Crecco (S)
Salernitana-Casertana 2-1
60’ Liguori (S), 75’ Golemic (S), 81’ Bacchetti (C)

Classifica: Salernitana 25, Catania 24*, Benevento 22,, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 17, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 11, Trapani 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Siracusa 6
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Ascoli, Tomei: "Nella ripresa ci è venuto il braccino, ma vittoria pesante" Ascoli, Tomei: "Nella ripresa ci è venuto il braccino, ma vittoria pesante"
Derby Ascoli-Samb dopo 39 anni, partita intensa senza incidenti Derby Ascoli-Samb dopo 39 anni, partita intensa senza incidenti
Pontedera, Menichini si rialza dopo Vis Pesaro: "Vittoria che vale doppio. Ora testa... Pontedera, Menichini si rialza dopo Vis Pesaro: "Vittoria che vale doppio. Ora testa bassa e pedalare"
Altre notizie Serie C
Pillon: “Salernitana squadra da battere. Ravenna sorpresa, Triestina grande reazione”... TMW RadioPillon: “Salernitana squadra da battere. Ravenna sorpresa, Triestina grande reazione”
Tiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana da categoria superiore”... TMW RadioTiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana da categoria superiore”
Samb, Palladini dopo il ko di Ascoli: "Immeritato. Non si è vista grande differenza"... Samb, Palladini dopo il ko di Ascoli: "Immeritato. Non si è vista grande differenza"
Trento, Tabbiani: "Prima della partita un pari sarebbe stato positivo. Ora c'è rammarico"... Trento, Tabbiani: "Prima della partita un pari sarebbe stato positivo. Ora c'è rammarico"
Pianese, Birindelli dopo il ko col Ravenna: "Non vogliamo essere vittime sacrificali"... Pianese, Birindelli dopo il ko col Ravenna: "Non vogliamo essere vittime sacrificali"
Salernitana, tifo da serie A: coreografia e 14mila spettatori. Società, a gennaio... Salernitana, tifo da serie A: coreografia e 14mila spettatori. Società, a gennaio 3-4 rinforzi top
Serie C, si chiude l’11ª giornata: due posticipi nel Girone A e big match Perugia-Livorno... Serie C, si chiude l’11ª giornata: due posticipi nel Girone A e big match Perugia-Livorno nel B
Ascoli, Tomei: "Nella ripresa ci è venuto il braccino, ma vittoria pesante" Ascoli, Tomei: "Nella ripresa ci è venuto il braccino, ma vittoria pesante"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
2 Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
3 Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
4 Stephan El Shaarawy, qualche rimpianto per ciò che poteva essere. A 20 anni simbolo del Milan
5 Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine top news n.1 L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
Immagine top news n.2 Troppi errori in Napoli-Inter: Mariani depennato dalle designazioni. Paradosso Chiffi
Immagine top news n.3 Jonathan David non può essere questo. Per ora è ai livelli di Anelka e Bendtner
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: Tudor molto peggio di Motta! Roma, balzo in avanti con Gasp
Immagine top news n.5 Tre ko di fila per la Juventus di Tudor. A Thiago Motta ne sono bastati due per l'esonero
Immagine top news n.6 Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme
Immagine top news n.7 Tre quarti di gara al Bologna, due rigori Fiorentina per il pari. Alta tensione al Franchi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.2 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.4 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Salernitana squadra da battere. Ravenna sorpresa, Triestina grande reazione”
Immagine news Serie C n.2 Tiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana da categoria superiore”
Immagine news Serie C n.3 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, domani c’è l’Atalanta. Allegri dalle 12 in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.2 Genoa, presentato il bilancio al 30 giugno 2025: perdita di 33 milioni, diminuisce il passivo
Immagine news Serie A n.3 Juventus ancora ko, Mauro: "Questi giocatori possono lottare per il 4° posto. Ma non di più"
Immagine news Serie A n.4 L'ex arbitro Casarin: "Qualcuno è corruttibile. E paga sempre il più povero"
Immagine news Serie A n.5 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine news Serie A n.6 L'Inter accende Del Piero e Bergomi negli studi di Sky: il botta e risposta tra i due in tv
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Gomez s'infortuna prima del rientro: "Terribile non poter scendere in campo"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Bortolussi dopo la doppietta: "Dobbiamo resettare e pensare a mercoledì"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, classifica assistman: al comando c'è Berti del Cesena. In sei lo inseguono
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Sampdoria, sfida fra deluse. Toscani senza Ceeesay e Nasti. Pedrola c'è
Immagine news Serie B n.5 Domani Reggiana-Modena, sold-out al 'Mapei' e con Ligabue in tribuna
Immagine news Serie B n.6 Breda: "Monza ha trovato continuità. Palermo? Non è ancora la squadra di Inzaghi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Salernitana squadra da battere. Ravenna sorpresa, Triestina grande reazione”
Immagine news Serie C n.2 Tiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana da categoria superiore”
Immagine news Serie C n.3 Samb, Palladini dopo il ko di Ascoli: "Immeritato. Non si è vista grande differenza"
Immagine news Serie C n.4 Trento, Tabbiani: "Prima della partita un pari sarebbe stato positivo. Ora c'è rammarico"
Immagine news Serie C n.5 Pianese, Birindelli dopo il ko col Ravenna: "Non vogliamo essere vittime sacrificali"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, tifo da serie A: coreografia e 14mila spettatori. Società, a gennaio 3-4 rinforzi top
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?