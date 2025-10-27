Serie C, si chiude l’11ª giornata: due posticipi nel Girone A e big match Perugia-Livorno nel B

Si conclude oggi l'undicesima giornata di Serie C. Nel Girone A si parte con l’Inter U23, impegnata in casa contro il Cittadella alle 20:30. I nerazzurri di Chivu vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta della prima squadra contro il Napoli in Serie A e tornare a macinare punti dopo il buon percorso fatto fin qui in campionato. Dall’altra parte il Cittadella cerca continuità, consapevole che uscire da Milano con qualcosa in tasca significherebbe dare un segnale forte.

Alla stessa ora si gioca anche Dolomiti Bellunesi-Triestina. Gli alabardati scontano ancora la pesante zavorra della penalizzazione e scendono in campo con la necessità di fare punti per dare continuità ai piccoli segnali di ripartenza delle ultime settimane. I veneti invece hanno bisogno di respirare e mettere fieno in cascina per allontanarsi dal fondo.

Nel Girone B il lunedì offre un vero crocevia per il Perugia, ultimo a quota 3 punti, che ospita il Livorno. È una gara che pesa come un macigno: per i biancorossi è già una sorta di prova di orgoglio, mentre i toscani cercano un successo per riagganciare la zona playoff.

11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025

GIRONE A

Novara-Virtus Verona 1-1

20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)

Union Brescia-Albinoleffe 2-1

25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)

Sabato 25 ottobre

Arzignano-Lumezzane 3-3

19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)

Renate-Lecco 0-1

19' Sipos

Domenica 26 ottobre

Pro Vercelli-Pergolettese 2-0

23’ Sow, 72’ Akpa-Akpro

Trento-Vicenza 1-1

23’ Caferri (V), 39’ rig. Capone (T)

Giana Erminio-Alcione Milano 1-1

28' Lamesta (GE),45'+4 rig. Marconi (AM)

Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta 0-0

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Inter U23-Cittadella

Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina

Classifica: Vicenza 29*, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 18*, Pro Vercelli 16*, Renate 13*, Trento 13*, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12*, Cittadella 12, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 10*, Lumezzane 8*, Pro Patria 8*, Triestina -10

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

*una gara in più

GIRONE B

Guidonia Montecelio-Torres 0-0

Juventus Next Gen-Pontedera 0-1

38' Migliardi

Ternana-Arezzo 1-1

37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)

Sabato 25 ottobre

Campobasso-Rimini 1-1

32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)

Carpi-Gubbio 0-3

6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata

Forlì-Pineto 1-1

13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)

Domenica 26 ottobre

Ascoli-Sambenedettese 1-0

40’ Milanese

Bra-Vis Pesaro 0-0

Pianese-Ravenna 0-1

90'+7 Okaka

Lunedì 27 ottobre

Ore 20.30 Perugia-Livorno

Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 27*, Ravenna 27*, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14*, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 13*, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 7*, Perugia 3, Rimini -1*.

N.B: Rimini penalizzato di 12 punti

*una gara in più

GIRONE C

Foggia-Team Altamura 0-1

58' Curcio

Atalanta U23-Picerno 6-2

11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)

Cavese-Crotone 1-0

3' Munari

Sabato 25 ottobre

Siracusa-Casarano 4-1

20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)

Domenica 26 ottobre

Trapani Audace Cerignola 2-1

8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)

Catania-Benevento 1-0

43’ rig. Cicerelli

Cosenza-Potenza 3-0

36’ e 61’ Ricciardi, 68’ Mazzocchi

Monopoli-Giugliano 3-1

29' Imputato (M), 45'+2 Miceli (M), 55' Valenti (M), 90'+5 D'Agostino (G)

Sorrento-Latina 2-2

60' Marenco (L), 69' Ciko (L), 81' Plescia (S), 87' Crecco (S)

Salernitana-Casertana 2-1

60’ Liguori (S), 75’ Golemic (S), 81’ Bacchetti (C)

Classifica: Salernitana 25, Catania 24*, Benevento 22,, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 17, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 11, Trapani 11, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Picerno 9, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti