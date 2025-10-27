Condò: "La Juve non ha giocato a niente. Oltre alla tecnica, manca anche il carattere"

Il noto giornalista Paolo Condò ha approfondito sulle colonne del Corriere della Sera la situazione che sta vivendo la Juventus dopo il 3° ko di fila: "la crisi [...] è resa conclamata dalla terza sconfitta consecutiva (contando anche Madrid) e dalla quarta gara di fila senza segnare lo straccio di un gol: [...] la squadra di Tudor non ha giocato a niente, ammassando in area traversoni innocui e svelando una volta di più la mancanza di un navigatore".

Condò prosegue: "Se si tratta di vendere cara la pelle come al Bernabeu, la risposta c’è ma in senso caratteriale e non tecnico. Quando invece tocca a lei muovere, oltre alla tecnica manca pure il carattere. Si fa molto difficile la posizione di Tudor".

Infine non poteva mancare un commento sull'errore arbitrale in Napoli-Inter, nel quale c'è stato "l’improvvido intervento del guardalinee per segnalare un rigore che non c’era. Abituale un tempo, l’aiuto degli assistenti è sostanzialmente sparito da quando c’è la Var, com’è logico che sia: se qualcosa sfugge all’arbitro, la revisione video è una rete di protezione molto più sicura. Il problema è che un contatto fra Di Lorenzo e Mkhitaryan c’era comunque stato, e questo ha consigliato al VAR l’astensione da un ulteriore intervento. Il paradosso è che così l’arbitro Mariani ha fischiato il rigore per il Napoli deliberando su un contatto che è stato l’unico a non poter vedere. E questo di logico non ha nulla".