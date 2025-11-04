Serie C, si è chiusa la 12ª giornata: vola il Vicenza, prova di forza dell'Arezzo

Si è chiusa la 12ª giornata di Serie C e le emozioni non sono mancate. Nel Girone A il Vicenza ritrova la vittoria e consolida il primo posto, ma Union Brescia e Lecco non mollano. Nel Girone B prova di forza dell'Arezzo, mentre il Ravenna ha vinto lo scontro diretto con l'Ascoli. Invariata invece la classifica in vetta nel Girone C, con Salernitana, Catania e Benevento fermate sul pari.

SERIE C, 12ª GIORNATA

GIRONE A

Pergolettese-Novara 2-2

23' Lorenzini (N), 76' Ferrandino (P), 86' Parker (P), 90'+1 Da Graca (N)

Virtus Verona-Trento 0-3

6' Giannotti, 43' Dalmonte, 63' Sangalli

Triestina-Union Brescia 0-1

62' Cazzadori

Cittadella-Pro Vercelli 2-1

12' Burrano (PV), 45' Castelli (C), 46' Cecchetto (C)

Vicenza-Giana Erminio 2-1

47' Caferri (V), 75' Previtali (GE), 90'+2 Talarico (V)

Lecco-Arzignano Valchiampo 5-1

14' Sipos (L), 20' Frigerio (L), 26' Kritta (L), 30' Rossoni (A), 40' Zanellato (L), 68' Galeandro (L)

Lumezzane-Renate 0-0

AlbinoLeffe-Inter U23 1-3

20' Cocchi (I), 53' De Paoli (A), 84' e 90+2' Topalovic (I)

Alcione Milano-Pro Patria 2-0

25' Marconi, 69' Bright

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi 3-1

59' Beroli (O), 61' Gualandris (O), 70' Brugnolo (D), 72' Bertoli (O)

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Alcione Milano 21, Cittadella 18, Trento 16, Pro Vercelli 16, Renate 14, Dolomiti Bellunesi 13, Pergolettese 13, Ospitaletto 13, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Arzignano Valchiampo 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -10



N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Arezzo-Campobasso 5-1

16' e 53' Cianci (A), 64' e 77' Pattarello (A), 66' Magnaghi (C), 89' Ravasio (A)

Pineto-Pianese 1-1

14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)

Rimini-Bra 1-2

37' Di Biase (B), 43' Sinani (B), 96' Asmussen (R)

Livorno-Forlì 2-3

18' Petrelli (F), 23' Manetti (F), 56' Dionisi (L), 72' Coveri (F)

Gubbio-Ternana 3-3

29' Carraro (G), 35' Maestrelli (T), 37' Minta (G), 54' Vallocchia (T), 90' Tommasini (G), 90'+11 Pettinari (T)

Torres-Carpi 0-1

73' Cortesi

Pontedera-Perugia 2-2

34' Vitali (PO), 42' Giraudo (PE), 56' Ladinetti (PO), 69' Manzari (PE)

Ravenna-Ascoli 1-0

88' Okaka

Sambenedettese-Guidonia Montecelio 0-1

89' Sannipoli

Vis Pesaro-Juventus Next Gen 1-0

23' Primasso

Classifica: Arezzo 31, Ravenna 30, Ascoli 27, Forlì 20, Guidonia Montecelio 20, Ternana 19, Carpi 18, Gubbio 17, Pineto 16, Campobasso 16, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 14, Pianese 14, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 7, Torres 7, Rimini -1.



N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Casertana-Catania 2-2

27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)

Picerno-Cavese 2-2

21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

Team Altamura-Cosenza 1-1

76' Kouan (C), 83' Florio (TA)

Audace Cerignola-Atalanta U23 2-4

14' Gambale (AC), 27' e 62' Vavassori (At), 51' Misitano (At), 70' Simonetto (At), 73' Emmausso (AC)

Casarano-Monopoli 1-3

16' Chiricò (C), 66' rig. e 83' Volpe (M), 85' Miceli (M)

Crotone-Trapani 1-2

17' Berra (C), 19' Fishnaller (T), 90'+7 Grandolfo (T)

Potenza-Foggia 3-0

29' Riggio, 33' Lucas Martello, 79' Bruschi

Giugliano-Siracusa 2-1

25' Balde (G), 63' Prado (G), 74' Gudelevičius (S)

Latina-Salernitana 0-0

Benevento-Sorrento 1-1

32' Manconi (B), 89' D'Ursi (S) - [al 68' espulso Ceresoli (B)]

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Monopoli 21, Cosenza 20, Casarano 18, Casertana 18, Crotone 17, Atalanta U23 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Trapani 14, Latina 14, Sorrento 13, Cavese 12, Giugliano 12, Picerno 10, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti