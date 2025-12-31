Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Frattesi resta il sogno a centrocampo. Per l'attacco spunta Maldini

Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:45
Daniel Uccellieri

La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti almeno un rinforzo a centrocampo nella finestra di gennaio. Il grande obiettivo resta Davide Frattesi, sempre più ai margini dell’Inter targata Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo i primi contatti interlocutori tra i club, una possibile svolta potrebbe essere vicina: i nerazzurri non avrebbero chiuso alla formula del prestito oneroso (circa 4 milioni) con obbligo di riscatto condizionato, legato alla qualificazione in Champions League. Una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di limitare l’esborso immediato e al centrocampista di ritrovare continuità, dopo essere stato uno dei giocatori più incisivi nel ciclo azzurro di Spalletti.

Frattesi non è però l’unico nome sul taccuino della dirigenza. L’allenatore vorrebbe anche un regista puro: tra i profili seguiti c’è Adrián Bernabé del Parma, mentre sullo sfondo resta Xaver Schlager, che a fine stagione potrebbe liberarsi a parametro zero dal Lipsia. Come possibile soluzione low cost viene monitorato anche Quentin Timber del Feyenoord.

In casa Juventus prende quota anche una pista offensiva. Nelle ultime ore è infatti emerso a sorpresa il nome di Daniel Maldini. L’esterno dell’Atalanta, in difficoltà a trovare spazio a Bergamo, è una delle idee per regalare a Spalletti un’alternativa in più a Kenan Yildiz. Secondo TuttoJuve.com, Maldini avrebbe uno sponsor importante nel nuovo direttore sportivo bianconero Marco Ottolini, che lo apprezza dai tempi del Genoa. Sul classe 2001 resta però forte anche la Lazio di Sarri. Sotto contratto con la Dea fino al 2029, Maldini in stagione ha collezionato 10 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, per un totale di 358 minuti. L’Atalanta lo ha acquistato nel gennaio 2025 dal Monza per 13 milioni.

Intanto è arrivata una smentita ufficiale sulle voci di un possibile ritorno in MLS di Weston McKennie. Dopo le indiscrezioni su uno stallo nel rinnovo (in scadenza nel 2026), l’agente Cory Gibbs è intervenuto sui social:
“Posso confermare che tutto ciò che è stato scritto è falso”, ha dichiarato, respingendo in modo netto le ricostruzioni circolate.

Verso il Lecce
Sul campo, la Juventus ha ripreso oggi la preparazione in vista della sfida contro il Lecce, in programma sabato all’Allianz Stadium (ore 18.00). Spalletti spera di recuperare Francisco Conceicao, mentre restano negative le sensazioni su Juan Cabal. Entrambi hanno lavorato ancora a parte nella seduta odierna: nei prossimi giorni si capirà se il portoghese potrà essere convocato per il match.

