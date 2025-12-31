TMW Pergolizzi: “Il Palermo ha tutto per vincere la Serie B, ma serve continuità”

Sulla carta il Palermo era la squadra da battere in Serie B. Un tecnico esperto per la categoria come Pippo Inzaghi, una rosa di assoluto livello e alle spalle una proprietà forte come quella del City Group. La Serie B però è un campionato complicatissimo e i rosanero attualmente sono al quarto posto con 33 punti, staccati di cinque lunghezze dal Frosinone capolista. Riuscirà il Palermo a conquistare l'obiettivo e tornare in Serie A? Ne abbiamo parlato con l'ex allenatore dei rosanero Rosario Pergolizzi

"Sono convinto che il Palermo farà sicuramente un campionato di vertice. È vero che inizialmente ci sono state delle difficoltà, legate anche all’inserimento di un allenatore nuovo in una piazza molto calda, dove le aspettative erano alte e forse si pensava che tutto sarebbe stato più facile. Ma per esperienza personale – ho fatto 14-15 campionati di Serie B – posso dire che questo è un campionato difficilissimo.

Ho visto squadre che a dicembre erano in difficoltà arrivare poi ai play-off o addirittura vincere il campionato, e altre fare il percorso inverso. C’è un equilibrio enorme e fare oggi un pronostico su chi arriverà tra le prime due o su chi vincerà i play-off è come fare un terno al lotto.

Il Palermo ha tutte le carte in regola per puntare alle prime posizioni e per provare a vincere i play-off, anche se ci sono altre squadre che possono dire la loro. Può contare su un capocannoniere di Serie B, che rappresenta un lusso per la categoria: un attaccante come Pohjanpalo ha potenzialità che non si discutono. Io ho sempre sperato di avere in squadra giocatori di talento ma soprattutto concreti.

Il Palermo a volte non è nemmeno così spettacolare, ma ha una costanza e una sicurezza tali che è sempre meglio averlo a favore che contro. Ha tutto per poter vincere questo campionato, ma servirà continuità nei risultati. Se dovessi trovare un aspetto migliorabile, direi proprio questo: la continuità, anche se non è un problema solo dei rosanero. Basta guardare Monza, Venezia, Modena: sono tante le squadre che faticano a trovare continuità. Alla fine però credo che i valori verranno fuori e che le grandi piazze, prima o poi, tornino dove meritano".