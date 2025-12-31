Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pergolizzi: "Il Palermo ha tutto per vincere la Serie B, ma serve continuità"

Oggi alle 08:04
Sulla carta il Palermo era la squadra da battere in Serie B. Un tecnico esperto per la categoria come Pippo Inzaghi, una rosa di assoluto livello e alle spalle una proprietà forte come quella del City Group. La Serie B però è un campionato complicatissimo e i rosanero attualmente sono al quarto posto con 33 punti, staccati di cinque lunghezze dal Frosinone capolista. Riuscirà il Palermo a conquistare l'obiettivo e tornare in Serie A? Ne abbiamo parlato con l'ex allenatore dei rosanero Rosario Pergolizzi

"Sono convinto che il Palermo farà sicuramente un campionato di vertice. È vero che inizialmente ci sono state delle difficoltà, legate anche all’inserimento di un allenatore nuovo in una piazza molto calda, dove le aspettative erano alte e forse si pensava che tutto sarebbe stato più facile. Ma per esperienza personale – ho fatto 14-15 campionati di Serie B – posso dire che questo è un campionato difficilissimo.

Ho visto squadre che a dicembre erano in difficoltà arrivare poi ai play-off o addirittura vincere il campionato, e altre fare il percorso inverso. C’è un equilibrio enorme e fare oggi un pronostico su chi arriverà tra le prime due o su chi vincerà i play-off è come fare un terno al lotto.

Il Palermo ha tutte le carte in regola per puntare alle prime posizioni e per provare a vincere i play-off, anche se ci sono altre squadre che possono dire la loro. Può contare su un capocannoniere di Serie B, che rappresenta un lusso per la categoria: un attaccante come Pohjanpalo ha potenzialità che non si discutono. Io ho sempre sperato di avere in squadra giocatori di talento ma soprattutto concreti.

Il Palermo a volte non è nemmeno così spettacolare, ma ha una costanza e una sicurezza tali che è sempre meglio averlo a favore che contro. Ha tutto per poter vincere questo campionato, ma servirà continuità nei risultati. Se dovessi trovare un aspetto migliorabile, direi proprio questo: la continuità, anche se non è un problema solo dei rosanero. Basta guardare Monza, Venezia, Modena: sono tante le squadre che faticano a trovare continuità. Alla fine però credo che i valori verranno fuori e che le grandi piazze, prima o poi, tornino dove meritano".

