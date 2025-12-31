Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…

Per fortuna, nel calcio non c’è nulla di scontato o prevedibile al 100%. Può succedere l’imponderabile e, in fin dei conti, è per questo che amiamo così tanto questo sport. Siamo a poche ore dal nuovo anno e, a livello calcistico, qualche certezza ce l’abbiamo. La classifica del massimo campionato italiano ci racconta di cinque squadre che sembrano, ripeto, sembrano avere le carte in regola per provare ad arrivare fino in fondo o, almeno, pensare di conquistare uno dei quattro pass per la prossima Champions League. Parliamo di Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus. Curiosamente, tre di questi club si sono presentati al via della nuova stagione con un nuovo allenatore (Inter-Chivu, Milan-Allegri e Roma-Gasperini) e una quarta, la Juventus, ha cambiato in corsa, affidandosi a Spalletti. Solo il Napoli ha proseguito con Conte, anche se, per un attimo, il rapporto è sembrato potersi incrinare. Detto questo, mi chiedo e vi chiedo chi stia meglio tra queste cinque candidate ai vertici del calcio italiano, insomma chi ha più chances di vincere lo Scudetto rispetto alle altre? Domanda difficile, vero? Resto dell’idea che l’Inter abbia qualcosa in più delle altre, sia come qualità che come gioco ma bisogna ammettere che il Napoli è cresciuto molto da quando Conte ha dato fiducia a Neres e Hojlund si è trasformato in un cecchino infallibile. Pure il Milan, senza l’assillo delle coppe europee, ha diverse carte da potersi giocare, tra cui quella della freschezza.

La Roma sogna di lottare per lo Scudetto da tanti anni e la Juventus ha nel DNA l’obbligo di provarci sempre e comunque. Ecco perché, a questo punto, la differenza potrebbe farla il mercato invernale che, tuttavia, è un azzardo. In tanti anni di calciomercato, ho sempre pensato a quello di gennaio come ad una sorta di lotteria: tutti ci giocano ma vincono in pochissimi, due o tre al massimo. Trovare giocatori, a prezzi umani, che siano in grado di ribaltare una squadra è complicatissimo, anche perché, chi ha i campioni, solitamente non li vende a stagione in corso. Chi tra queste cinque big pescherà dal mazzo la carta giusta avrà un booster importante da giocarsi nella seconda metà della corsa verso lo Scudetto. Sarà Fullkrug? Magari Zirkzee (sempre che arrivi) o qualche altro nome che ancora non è stato svelato? Le cinque big proveranno ad individuare il miglior rinforzo possibile per fare l’upgrade necessario e puntare al tricolore, pur sapendo che il rischio di sbagliare è sempre elevatissimo a gennaio. Gli esempi di “scelte fallimentari” si sprecano: da Esnaider (Juventus) a Eduardo Vargas (Napoli), passando per meteore (costose) come Essien (Milan), Podolski (Inter) o Doumbia (Roma). Non è facile a gennaio, lo sanno tutti…

Ah scusate: Buon Anno!