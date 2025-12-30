Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"

Come riporta laziopress.it, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato l'attaccante della Lazio Women Clarisse Le Bihan, che ha fatto un punto sulla stagione delle biancocelesti fino ad adesso: periodo di sosta ora, per il campionato di Serie A Women, con la ripresa fissata al 18 gennaio.

Queste le parole della classe 1994: "Abbiamo fatto un grande anno, anche a livello individuale è stato molto bello. Spero sarà ancora meglio quello che arriverà. Ho provato sempre a mostrare le mie qualità, smaltito il problema al tendini mi sento in forma e sono pronta, con il mio obiettivo primario che rimane quello di aiutare la squadra: siamo cresciute tanto rispetto allo scorso anno, abbiamo dimostrato che possiamo fare ancora meglio e possiamo stare nella parte alta della classifica".

Guardando alla classifica: "Siamo a due punti dal secondo posto, ed eccetto la Roma che è in alto e sta facendo bene, possiamo dire che siamo in un momento che dimostrerà quello che è il nostro campionato. Gennaio e febbraio saranno mesi importantissimi per noi, abbiamo avuto molti infortuni e l’ultima partita è stata la prima con la squadra quasi al completo. Ci alleniamo molto forte qui e siamo pronte sempre a fare quello che dobbiamo. Questo è un punto di forza".