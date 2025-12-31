Coppa d'Africa, altre 5 nazionali volano agli ottavi. Salah e Hakimi scoprono i loro avversari
Timorosa e inibita dalla posta in gioco, la Tunisia ha certificato a fatica il secondo posto nel girone C e la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025. La Tanzania, dal canto suo, ha disputato la partita necessaria e ha chiuso tra le migliori terze: un’impresa storica per le Taifa Stars, che non avevano mai superato la fase a gironi. La Tunisia affronterà il Mali negli ottavi, mentre la Tanzania se la vedrà con il Marocco.
La Nigeria, già certa degli ottavi, ha travolto l'Uganda (rimasta in 10 contro 11 per l'espulsione di Magoola) e consolidato la leadership del girone C e dovrà pazientare fino a domani per scoprire quale sarà la rivale diretta. Ossia la futura terza classificata gruppo F. Grande prestazione di forza della Repubblica Democratica del Congo, con un netto 3-0 ha polverizzato il Botswana - eliminato dal torneo continentale - e si è iscritta al turno successivo, dove incontrerà l'Algeria di Mahrez. Si qualifica da migliore terza il Benin, allo scontro diretto con Salah e l'Egitto. Accede da prima della classe invece il Senegal (al netto dell'espulsione di Koulibaly, che salterà gli ottavi).
Domani verranno svelati gli ultimi verdetti degli ultimi due gironi che stabiliranno tutti gli accoppiamenti e completeranno il tabellone degli ottavi di finale della CAN 2025. Così anche il Sudafrica scoprirà la sua sfidante.
I RISULTATI DI OGGI
Tanzania - Tunisia 1-1
Uganda - Nigeria 1-3
Benin - Senegal 0-3
Botswana - DR Congo 0-3
Classifica girone C
1. Nigeria 9 punti (dr +4)
2. Tunisia 4 (dr +1)
3. Tanzania 2 (dr -1)
4. Uganda 1 (dr -4)
Classifica girone D
1. Senegal 7 punti (dr +6)
2. DR Congo 7 (dr +4)
3. Benin 3 (dr -3)
4. Botswana (dr -7)
*in neretto qualificate agli ottavi
IL PROGRAMMA DI DOMANI
Gruppo E
Guinea Equatoriale - Algeria
Sudan - Burkina Faso
Gruppo F
Gabon - Costa d'Avorio
Mozambico - Camerun
Classifica Gruppo E
1. Algeria 6 punti (dr +4)
2. Burkina Faso 3 punti (dr 0)
3. Sudan 3 (dr -2)
4. Guinea Equatoriale 0 (dr -2)
Classifica Gruppo F
1. Camerun 4 punti (dr +1)
2. Costa d'Avorio 4 (dr +1)
3. Mozambico 3 (dr 0)
4. Gabon 0 (dr -2)
IL TABELLONE DEGLI OTTAVI
Mali - Tunisia
Egitto - Benin
Marocco - Tanzania
Algeria - RD Congo
Senegal - terza classificata gruppo E
Sudafrica - seconda classificata gruppo F
Nigeria - terza classificata gruppo F
Prima gruppo F - seconda gruppo E
