Coppa d'Africa, altre 5 nazionali volano agli ottavi. Salah e Hakimi scoprono i loro avversari

Timorosa e inibita dalla posta in gioco, la Tunisia ha certificato a fatica il secondo posto nel girone C e la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2025. La Tanzania, dal canto suo, ha disputato la partita necessaria e ha chiuso tra le migliori terze: un’impresa storica per le Taifa Stars, che non avevano mai superato la fase a gironi. La Tunisia affronterà il Mali negli ottavi, mentre la Tanzania se la vedrà con il Marocco.

La Nigeria, già certa degli ottavi, ha travolto l'Uganda (rimasta in 10 contro 11 per l'espulsione di Magoola) e consolidato la leadership del girone C e dovrà pazientare fino a domani per scoprire quale sarà la rivale diretta. Ossia la futura terza classificata gruppo F. Grande prestazione di forza della Repubblica Democratica del Congo, con un netto 3-0 ha polverizzato il Botswana - eliminato dal torneo continentale - e si è iscritta al turno successivo, dove incontrerà l'Algeria di Mahrez. Si qualifica da migliore terza il Benin, allo scontro diretto con Salah e l'Egitto. Accede da prima della classe invece il Senegal (al netto dell'espulsione di Koulibaly, che salterà gli ottavi).

Domani verranno svelati gli ultimi verdetti degli ultimi due gironi che stabiliranno tutti gli accoppiamenti e completeranno il tabellone degli ottavi di finale della CAN 2025. Così anche il Sudafrica scoprirà la sua sfidante.

I RISULTATI DI OGGI

Tanzania - Tunisia 1-1

Uganda - Nigeria 1-3

Benin - Senegal 0-3

Botswana - DR Congo 0-3

Classifica girone C

1. Nigeria 9 punti (dr +4)

2. Tunisia 4 (dr +1)

3. Tanzania 2 (dr -1)

4. Uganda 1 (dr -4)

Classifica girone D

1. Senegal 7 punti (dr +6)

2. DR Congo 7 (dr +4)

3. Benin 3 (dr -3)

4. Botswana (dr -7)

*in neretto qualificate agli ottavi

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Gruppo E

Guinea Equatoriale - Algeria

Sudan - Burkina Faso

Gruppo F

Gabon - Costa d'Avorio

Mozambico - Camerun

Classifica Gruppo E

1. Algeria 6 punti (dr +4)

2. Burkina Faso 3 punti (dr 0)

3. Sudan 3 (dr -2)

4. Guinea Equatoriale 0 (dr -2)

Classifica Gruppo F

1. Camerun 4 punti (dr +1)

2. Costa d'Avorio 4 (dr +1)

3. Mozambico 3 (dr 0)

4. Gabon 0 (dr -2)

IL TABELLONE DEGLI OTTAVI

Mali - Tunisia

Egitto - Benin

Marocco - Tanzania

Algeria - RD Congo

Senegal - terza classificata gruppo E

Sudafrica - seconda classificata gruppo F

Nigeria - terza classificata gruppo F

Prima gruppo F - seconda gruppo E