Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari

Nonostante la doppietta rifilata all’Hellas Verona, il futuro di Christopher Nkunku resta tutt’altro che scontato. I rossoneri avevano investito 37 milioni di euro solo quattro mesi fa per strapparlo al Chelsea, ma il Fenerbahce avrebbe già mosso passi concreti, presentando un’offerta capace di coprire interamente la cifra spesa dal Diavolo. A spingere per l’arrivo di Nkunku a Istanbul sarebbe Domenico Tedesco, che lo ha già allenato al Lipsia, portandolo al vertice della classifica marcatori nella stagione 2022/23 insieme a Füllkrug. A Casa Milan nessuna ipotesi viene al momento esclusa: l’eventuale cessione garantirebbe liquidità immediata per tornare sul mercato, anche considerando l’assenza di Gimenez fino a febbraio e la necessità di completare il reparto offensivo.

Prosegue intanto la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza il 30 giugno. L

a dirigenza rossonera ha chiesto un incontro diretto con l’agente Jonathan Kebe, al quale prenderà parte anche il portiere. Sul tavolo una proposta per 3 anni e mezzo, fino al 2029 con opzione per il 2030, da 5,5 milioni netti a stagione, con bonus che possono portare l’ingaggio fino a 7 milioni. Un contratto in linea con quello di Leao, nel quale potrebbe avere un peso determinante anche il rapporto con Max Allegri e con il preparatore Claudio Filippi.

Le condizioni di Leao verso il Cagliari

Sul campo, il Milan continua la preparazione per la trasferta del 2 gennaio contro il Cagliari all’Unipol Domus, gara che aprirà la 18ª giornata di Serie A. Rafael Leao anche oggi ha lavorato in gruppo con il resto della squadra, ma la sua presenza resta in dubbio e verrà valutata fino alla rifinitura. Matteo Gabbia, invece, ha proseguito con il lavoro personalizzato per il recupero dall’infortunio al ginocchio.