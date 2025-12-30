Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro

Anche nell’ultima giornata della Super Lig Femminile i gol di Valentina Giacinti hanno tenuto a galla il Galatasaray permettendogli di vincere contro l’Amed SK e tenere il passo del Fenerbahce capolista evitando il sorpasso del Trabzonspor in classifica. La centravanti italiana infatti è entrata in campo nel corso della ripresa trovando la rete del definitivo 3-1 che ha chiuso i giochi e chiudendo una prima parte di stagione da assoluta protagonista.

Arrivata dalla Roma, dove nella passata stagione aveva reso al di sotto delle attese – sei reti in 24 presenze, la metà di quanto segnato nelle due stagioni precedenti –, in estate la classe ‘94 ha subito mostrato le sue qualità senza accusare problemi di ambientamento. Una partenza con il botto, due doppiette nelle prime due gare, per poi continuare a segnare a raffica tanto da aver chiuso questo 2025 da capocannoniera del torneo turco con 14 reti in nove presenze: due in più della compagna di squadra Ngah e tre in più della polacca Oleszkiewicz del Tabzonspor.

Numeri e prestazioni importanti che però non hanno riaperto per lei le porte di quella maglia azzurra che Giacinti vorrebbe tornare a indossare nonostante le esclusioni dall’ultimo Europeo e dalle seguenti convocazioni: l’ultima presenza risale infatti al giugno scorso in Women’s Nations League. “Dopo aver giocato tutte le qualificazioni da titolare, sono rimasta a casa per l’Europeo. Non convocata. Una mazzata incredibile, inaspettata, dura, difficile. Se l’Italia per me è un capitolo chiuso? No. Ma non dipende da me", aveva detto l’attaccante lo scorso ottobre tenendo uno spiraglio aperto per il futuro. Il ct dell’Italia Andrea Soncin non ha però finora ritenuto di dare una nuova chance alla calciatrice escludendola dai raduni per le ultime amichevoli dell’anno – quello in vista della amichevoli con Giappone e Brasile e l’ultimo in occasione della doppia gara contro gli Stati Uniti -, segno che in avanti di spazio per Giacinti non sembra più essercene. La classe '94 però cercherà di convincerlo a cambiare idea come sa fare: segnando reti a ripetizione consapevole che un suo ritorno in azzurro - dove vanta 85 presenze con 26 gol - non dipende solo da lei.