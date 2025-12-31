Empoli, nome nuovo per il centrocampo: contatti col Fortuna Sittard per Fosso

L’Empoli ha messo nel mirino un nuovo profilo per rinforzare il proprio centrocampo: si tratta di Ryan Fosso, centrale classe 2002 in forza al Fortuna Sittard in Eredivisie e che piace anche a Borussia Monchengladbach in Bundesliga e Kaiserslautern in ZweiteLiga. Secondo quanto riferito da Empolichannel.it il club azzurro avrebbe effettuato un sondaggio con la società olandese per ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A a fine stagione.

Il cambio di direttore sportivo, con Stefano Stefanelli in arrivo al posto di Roberto Gemmi, potrebbe però cambiare le carte in tavola nonostante i contatti già avviati con lo svizzero che può giocare da centrale, con caratteristiche difensive, sia in una linea a due sia in una a cinque.

Fosso vanta un passato in patria con le maglie di Young Boys, club in cui è cresciuto pur senza esordire in prima squadra, e con il Vaduz – 78 presenze e otto reti – mentre nei Paesi Bassi, dove è arrivato nella passata stagione sono 51 le presenze, con un gol, con la maglia del Fortuna.