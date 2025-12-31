Conte come Annibale, trova sempre una strada: il Napoli e la svolta (tutta da confermare)

Il modo migliore per salutare un anno straordinario era confermarsi ancora una volta. Il Napoli lo ha fatto a Cremona, chiudendo il 2025 con una vittoria pesante non solo per la classifica, ma soprattutto per il significato che porta con sé. La doppietta di Rasmus Hojlund allo Zini ha messo il sigillo su un successo che vale come ponte ideale tra un presente vincente e un futuro che promette nuove ambizioni.

Il blitz lombardo non era affatto scontato. Gli azzurri arrivavano dalla trasferta dispendiosa in Arabia Saudita e dovevano fare i conti con un’emergenza profonda: assenti De Bruyne, Anguissa, Meret, Lukaku, Gilmour, Beukema e Olivera. Eppure la squadra di Antonio Conte ha risposto con personalità, dimostrando che la resilienza è diventata uno dei marchi di fabbrica del Napoli campione d’Italia.

I numeri rafforzano questa sensazione. Dopo 16 giornate di campionato, il Napoli ha appena un punto in meno rispetto alla scorsa stagione, nonostante l’impegno su quattro fronti: Serie A, Champions League, Coppa Italia (con il ritorno ai quarti dopo cinque anni) e Supercoppa Italiana, già finita in bacheca. Un rendimento che conferma la solidità del progetto e la capacità di reggere anche nei momenti più complessi.

Decisivo il contributo dei nuovi leader offensivi. Hojlund e David Neres hanno firmato le tre vittorie di fine dicembre contro Milan, Bologna e Cremonese, alzando il livello proprio nel periodo di massima difficoltà. Non salvatori, ma risorse su cui costruire, in attesa dei rientri di Lukaku, Anguissa e De Bruyne, destinati a essere valore aggiunto.

La svolta tattica ha fatto il resto. L’addio al 4-3-3 ha portato tre clean sheet consecutivi e una striscia aperta di tre vittorie. Il 2026 si aprirà con la trasferta contro la Lazio, primo banco di prova di un Napoli che ha imparato a trovare sempre una strada, anche quando sembra non esserci. Come diceva l'Annibale citato da Conte: "O troveremo una strada o ne costruiremo una".