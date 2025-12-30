Da Lukaku a Hojlund e Pulisic: i precedenti che fanno sperare la Roma con Zirkzee

Sarà il fatto che si tratta di campionati differenti, con differenti filosofie di gioco praticate dalle squadre che vi partecipano. Oppure, inutile nascondersi, va da sé che influirà il livello medio dei giocatori che popolano la ricca Premier League rispetto ad un campionato italiano che si è decisamente impoverito negli ultimi anni. Parlando di Joshua Zirkzee comunque in pochi hanno dubbi sul fatto che in Serie A potrebbe rilanciarsi.

Difficile infatti che ci si faccia influenzare dal rendimento non di certo eccelso dell'attaccante olandese nel campionato inglese. Zirkzee ha lasciato il Bologna nell'estate 2024 dopo aver convinto tutti sul fatto di essere divenuto uno dei giocatori più importanti dei nostri lidi. In 49 apparizioni fra Premier League e coppe ha realizzato 7 gol e 3 assist. In generale più che altro ha convinto poco i supporters dei Red Devils, ormai tristemente abituati a veder arrivare giocatori di grande talento che puntualmente non riescono ad esprimersi ai loro livelli ad Old Trafford.

Da McTominay a Hojlund e Pulisic: chi è rinato

L'ultimo esempio? Scott McTominay, uno dei tanti al Manchester United, assolutamente dominante in Serie A. Sempre a Napoli si godono Rasmus Hojlund, che è il vero paragone azzeccato per Zirkzee avendo fatto un percorso più simile al suo sbocciando all'Atalanta e fallendo allo United, prima di rilanciarsi in tutto il suo splendore in Italia. Nella storia recente c'è anche Romelu Lukaku, che ha vissuto la sua miglior stagione con Antonio Conte all'Inter, prima di essere ceduto a suon di milioni al Chelsea, dove non ha lasciato il segno. Dopo pochi mesi infatti ha rilasciato un'intervista per proclamare il suo pentimento e la voglia di tornare.

Sempre al Chelsea un altro che ha faticato è stato Christian Pulisic, oggi considerato uno dei migliori giocatori del nostro panorama. Ancora dall'Atalanta sia Marten De Roon che Remo Freuler hanno provato l'esperienza in Inghilterra, per poi rientrare in A.

Douglas Luiz e Nkunku: non tutti sbocciano subito

Certo, il calcio non è una scienza esatta: non basterà spostare le pedine dalla Premier alla Serie A per avere gli effetti sperati. Le iniziali difficoltà avute da Christopher Nkunku, Evan Ferguson e Pervis Estupinian sono lì a dimostrarlo. Così come Douglas Luiz alla Juventus la passata stagione. Si tratta però di casi più particolari, di giocatori alla prima esperienza nel nostro calcio. La palla passa alla dirigenza della Roma, poi toccherà eventualmente a Zirkzee ed a Gasperini dimostrare che in Inghilterra si sono sbagliati, come in altri casi.