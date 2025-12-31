Mercato Napoli, parla Manna: "Ecco dove stiamo facendo valutazioni. Riscatto Hojlund? Una formalità"

"Napoli e il Napoli mi hanno cambiato la vita. Mi è stata data una grande opportunità e ho avuto la fortuna di avere al mio fianco figure fondamentali". Parole di Giovanni Manna, ds del Napoli, che nella lunga intervista al Corriere dello Sport spazia a 360° sui temi di casa azzurra, mercato ovviamente in primis: "Una su tutte? Beh, lavorare con il miglior allenatore d’Italia ti aiuta, ti agevola", continua il dirigente nerazzurro.

E allora spazio al mercato, da quello estivo ("Bisognava colmare i vuoti numerici in rosa e De Laurentiis non si è tirato indietro"): "Vorremmo premiare il lavoro di Conte e dei giocatori migliorando il livello della squadra senza rompere gli equilibri", afferma Manna che poi entra nello specifico.

"I rientri di Anguissa e Gilmour sono più vicini, mentre Lukaku e De Bruyne sono un punto di domanda: quindi, vorremmo alzare la qualità soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo facendo valutazioni", l'analisi che dunque fa capire in quale zona del campo il Napoli concentrerà i propri sforzi.

E su Hojlund, acquisto top da 50 milioni e vero uomo copertina del Napoli fino a questo momento, Manna è chiaro: "Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell’allenatore. Questo fa la differenza. Se l'abbiamo già riscattato? C’è un obbligo in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante". Una formalità, insomma: "A oggi, sì. Penso che sia così", conclude Manna.