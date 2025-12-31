31 dicembre 1988, la Serie A scende in campo per Capodanno. Per l'ultima volta

Il 31 dicembre del 1988 si gioca, per l'ultima volta, a Capodanno. L'Inter di Giovanni Trapattoni è capolista e con un rotondo zero a tre a Lecce si porta a più tre sul Napoli - due i punti per ogni vittoria, uno per i pareggi - di Ottavio Bianchi, impantanato all'Olimpico di Roma e battuto per uno a zero dal Napoli di Nils Liedholm. A decidere un gol del tedesco Rudi Voeller, a tre minuti dalla fine. È la prima partita dopo gli incidenti tra tifoserie dei mesi precedenti, con il gemellaggio fra romanisti e napoletani che, di fatto, finisce in quel momento.

Così il Napoli rimane sì secondo in classifica, ma non potrà mai insidiare il primato dell'Inter. Così rimangono cristallizzate le posizioni fino alla fine del campionato, che vede Trapattoni trionfare, mentre Bianchi dovrà attendere l'anno successivo per il Tricolore, mentre alzò la Coppa UEFA, oltre ad arrivare in finale di Coppa Italia.

Questo il calendario completo di quella giornata

Atalanta-Como 1-1

18’ De Patre (A), 73 Simone (C)

Bologna-Ascoli 1-0

10’ Bonetti (B)

Jiuventus-Torino 1-0

62’ Altobelli (J)

Lecce-Inter 0-3

70’ Diaz (I), 78’ Brehme (I), 82’ Berti (I)

Milan-Sampdoria 0-0

Pescara-Cesena 3-0

50’ rig. Gasperini (P), 79’ Pagano (P), 85’ rig. Gasperini (P)

Pisa-Lazio 1-1

36’ Incocciati (P), 86’ Ruben Sosa (L)

Roma-Napoli 1-0

87’ Voeller (R)

Verona-Fiorentina 2-1

39’ rig. Baggio (F), 60’ rig. Bortolazzi (V), 8’ rig. Bortolazzi (V)