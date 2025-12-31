Carnevali: "Approcci di Inter e Bologna per Muharemovic. Magari interessa pure alla Juve..."

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione di oggi di Tuttosport, nel corso della quale ha fatto anche un punto di mercato sul suo giocatore più chiacchierato, il difensore bosniaco Tarik Muharemovic.

Muharemovic ha già ora tanti ammiratori, soprattutto in Serie A, ma Carnevali raffredda l'idea di una cessione imminente. Almeno non in maniera coercitiva: "Non dobbiamo venderlo per forza, vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto".

C'è chi si è già fatto avanti per Muharemovic con il Sassuolo? Prosegue e conclude, spiegando, l'AD neroverde Carnevali: "Qualche approccio sì, non con il Bournemouth. Con l'Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiale. Pure il Bologna l'altra sera mi ha chiesto di Muharemovic". Di mezzo c'è anche la quota del 50% sulla futura rivendita in favore della Juventus: "Penso al nostro mercato, non ai loro incastri. Magari Muharemovic interessa pure alla Juventus stessa…".