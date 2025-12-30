Sampdoria, suggestione Mina per la difesa. Ma la trattativa appare in salita

La Sampdoria continua a sondare il mercato dei difensori centrali per rinforzare il proprio reparto arretrato anche alla luce del grave infortunio al ginocchio - lesione del legamento crociato - subito da Lorenzo Venuti che ha chiuso anticipatamente la propria stagione. Come riferisce Primocanale nelle ultime ore fra le varie piste seguite dal club blucerchiato ce ne sarebbe una suggestiva, ma complicata, che porta a Yerry Mina del Cagliari.

Il colombiano classe '94 infatti ha un contratto con il club sardo, con cui in questa stagione ha messo a segno un gol in 11 presenze , fino al 2028 con uno stipendi attorno agli ottocentomila euro a stagione. L'operazione appare dunque difficile soprattutto sulla base di un prestito fino a fine stagione visti i costi e il fatto che il giocatore è uno dei titolari della difesa di mister Pisacane. Il club inoltre potrebbe valutare comunque il reintegro in lista di Giorgio Altare fuori per infortunio dallo scorso maggio, che dovrebbe rientrare in gruppo a metà gennaio e potrebbe essere un rinforzo a costo zero per la Samp.

Il club blucerchiato segue anche il duttile Simone Bastoni, che negli ultimi anni si è affermato come centrocampista centrale, ma può giocare anche come esterno sinistro, che appare essere in uscita dal Cesena dove ha collezionato 15 presenze - con una rete - anche se solo nella metà delle occasioni è stato schierato dall'inizio. Ai romagnoli potrebbe interessare Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000, che è in uscita dal club ligure.