Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri

Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-AllegriTUTTO mercato WEB
Fabrizio Biasin
Oggi alle 00:00Editoriale
Fabrizio Biasin

Pensierini di fine anno. Dieci.
1) Meno male che esistono Conte, Chivu e Allegri che si punzecchiano. Il calcio italiano è anche questa cosa qua. E lo fanno perché sanno perfettamente che in Italia, gli equilibri, si spostano minimamente anche fuori dal campo e figuriamoci se la lotta è punto a punto. Chi dice “Che volgarità, che tristezza, che pochezza” lo fa per auto-celebrarsi e finge di non capire in che mondo si trova.
2) Rasmus Hojlund è forte. E fin qui ce ne siamo accorti tutti. Ma è soprattutto il simbolo del 2025 targato Napoli. E voi direte: “E McTominay? E Conte?”. E avete ragione. Ma il danese rappresenta meglio di chiunque altro lo spirito e le intenzioni di De Laurentiis: Lukaku si fa male, tocca trovare un’alternativa, il club prende la migliore cacciando decine di milioni. Napoli è diventata grande e, sì, è già di gran lunga al livello di Inter, Juve e Milan. Altroché se lo è.
3) Rocchi che va a Open Var per provare a spiegare, giustificare, difendere e “se pensate che ci sia della malafede mi faccio da parte” certifica i problemi di un sistema in grande difficoltà. E son difficoltà figlie di un regolamento davvero troppo complicato, certo, ma anche di una classe arbitrale che fatica assai, molto più del suo designatore (quantomeno lui ci mette la faccia).
4) Il mercato di gennaio serve a riparare, ma troppo spesso invece di riparare… peggiora le cose. Guai a farsi fregare da nomi e cifre, anche perché nessuno ha grano da buttare.
5) La Fiorentina ha scelto Paratici. Paratici dovrà fare una mezza impresa, salvare una non-squadra. E per riuscirci dovrà prendere decisioni forti, tipo cambiare mezza rosa. Lui sì deve saper sfruttare il mese della riparazione per mescolare ampiamente la minestra. Ci riuscirà? Sì, ma solo se tornerà ad essere il dirigente lucido dei primi anni alla Juve (quello che pescava talenti) e non quello scialacquone della seconda era in bianconero (quello che spendeva ma non riusciva a costruire “squadre” all’altezza).
6) Il Como – dati transfermarkt – chiude il 2025 con la rosa che più di tutte ha accresciuto il suo valore sul mercato: +223.2 milioni in un anno. Quelli che dicono “facile svettare con il grano” non sanno quello che dicono. Anche solo perché il Como ha la terza rosa più giovane della serie A.
7) Lautaro Martinez chiude il 2025 con 30 gol nell’anno solare e 166 complessivi in nerazzurro (a un passo dal podio all-time). Non ha sbagliato una stagione. E questo è un dato di fatto da sbattere in faccia a coloro che gli rompono e balle ogni due per tre. Lautaro Martinez è una rarità per la “povera” Serie A e chi non se ne accorge ha un problema che è suo e soltanto suo.
8) Si parla molto del calcio della Juve. Di Spalletti che “deve dare un’impronta, ché a Pisa ha fatto fatica”. Quando Spalletti è arrivato a Torino aveva una missione: rimettere in piedi una stagione che sembrava già compromessa. Nelle sue prime 12 presenze ha vinto 8 partite, con 3 pareggi e una sola sconfitta. Per il gioco si vedrà, intanto ha fatto quello che solo i grandi sanno fare: dare un senso alle cose. Ecco perché meriterebbe già un contratto nuovo.
9) Pulisic viene trattato come un mezzo miracolato. “Segna ma…”, “è forte ma…” e “non giocherebbe titolare nelle grandi squadre…”. Balle. Pulisic è molto più che “bravino” e paga solo un limite fatale nell’era moderna: il non essere volutamente personaggio (che poi è un pregio). Beato chi ce l’ha.
10) Jannik Sinner è lo sportivo italiano dell’anno. E forse non solo sportivo. E forse non solo italiano. E forse non solo “dell’anno”. E non c’entra nulla col calcio, ma andava detto.

Buon anno a voi amici cari, stasera mi strafaccio di insalata russa.

Articoli correlati
Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti.... Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti... Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve:... Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Altre notizie Editoriale
Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto... Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci... Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli... Ecco i piani mercato per lo Scudetto. Inter, una follia per Palestra. Furia Napoli per il blocco a costo zero. Milan ci prova per Skriniar. Juve fra Tonali, Dragusin e Norton-Cuffy
Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire... Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su... Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono... La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus:... Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti.... Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
Le più lette
1 Inter: il silenzio di Lautaro. Milan: l’indifferenza su Pulisic. Juve: il contratto di Spalletti. Napoli: Hojlund e il messaggio nascosto. E il (benedetto) teatrino Conte-Chivu-Allegri
2 Zirkzee segna, ma esce. Amorim: "A volte si attacca meglio con meno attaccanti"
3 L'Arsenal fa tornare l'Aston Villa sulla terra. Arteta: "Gabriel Jesus? Formidabile"
4 Empoli, nome nuovo per il centrocampo: contatti col Fortuna Sittard per Fosso
5 31 dicembre 1988, la Serie A scende in campo per Capodanno. Per l'ultima volta
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Fenerbahce all’assalto di Nkunku, Allegri spinge per Maignan. Leao in dubbio per il Cagliari
Immagine top news n.1 Juventus, Frattesi resta il sogno a centrocampo. Per l'attacco spunta Maldini
Immagine top news n.2 Coppa d'Africa, altre 5 nazionali volano agli ottavi. Salah e Hakimi scoprono i loro avversari
Immagine top news n.3 Hojlund show al Napoli: "Conte allenatore incredibile. Quando ti chiama, devi solo dire sì"
Immagine top news n.4 Da Lukaku a Hojlund e Pulisic: i precedenti che fanno sperare la Roma con Zirkzee
Immagine top news n.5 Rocchi risponde alla Lazio: "Se qualcuno non crede alla nostra buona fede sono pronto a lasciare"
Immagine top news n.6 Il Milan ha chiesto un incontro a Maignan e agente: tutti i dettagli della proposta di rinnovo
Immagine top news n.7 Koné si sblocca davanti al suo mentore. Se inizia pure a segnare, la Roma ha un top player
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
Immagine news podcast n.3 Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan
Immagine news podcast n.4 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Filipponi: “Ravenna e Arezzo favorite, ma il mercato può cambiare tutto”
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: “Ravenna, Ascoli e Arezzo se la giocheranno fino alla fine. Decisivo il mercato"
Immagine news Serie A n.3 Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve essere più determinati. E in società..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calvarese sul contatto Paleari-Idrissi: "Perché nessuno ha considerato il rigore?"
Immagine news Serie A n.2 La leggenda degli scacchi Magnus Carlsen vince ancora e celebra Luka Modric
Immagine news Serie A n.3 Siebert: “Periodo duro, darò sempre il 100%. A Lecce mi sento a casa. Con la Juve senza paura”
Immagine news Serie A n.4 Zirkzee segna, ma esce. Amorim: "A volte si attacca meglio con meno attaccanti"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, mercato sbloccato: i tre ruoli dove potrebbero arrivare rinforzi per Sarri
Immagine news Serie A n.6 "Non ho ancora visto PSG-Inter". La ragione di Vitinha: "Mi terrebbe prigioniero del passato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, nome nuovo per il centrocampo: contatti col Fortuna Sittard per Fosso
Immagine news Serie B n.2 Monza, spunta il giovane Venturino per rinforzare l'attacco. Sondaggio col Genoa
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, suggestione Mina per la difesa. Ma la trattativa appare in salita
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Calvani: "Sapevo che eravamo forti, ma non immaginavo questo percorso"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, per Squizzato c'è il pressing dell'Entella. E si sogna il ritorno di Brugman
Immagine news Serie B n.6 Mantova, spunta il nome di Vicari per la difesa. L'alternativa è Cauz del Modena
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina e Siracusa deferite dal TFN. I siciliani rischiano dai 2 ai 4 punti di penalizzazione
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Di Tommaso verso l'addio. Andrà in prestito al Cerignola via Lazio
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, il ritorno di Bisoli si allontana. Il Cesena chiude le porte alla sua cessione
Immagine news Serie C n.4 Pioggia di rinnovi in casa Cosenza: da Florenzi a Mazzocchi per 5 scatta l'opzione fino al '27
Immagine news Serie C n.5 Ravenna, Braida: "Squadra già competitiva ad alti livelli. Se ci sarà l'occasione la miglioreremo"
Immagine news Serie C n.6 Cosenza, definiti i primi due ingaggi per gennaio: sono Emmausso e Ciotti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
Immagine news Calcio femminile n.5 La Roma potrebbe perdere Dragoni a gennaio: il Barcellona pensa di riportarla a casa
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?