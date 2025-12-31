Triestina e Siracusa deferite dal TFN. I siciliani rischiano dai 2 ai 4 punti di penalizzazione

Nella giornata di oggi sono arrivati due nuovi deferimenti da parte del Tribunale Federale Nazionale della FIGC: si tratta della Triestina – che è già stata punita con ben 23 punti di penalizzazione per varie inadempienze – e di quel Siracusa che da qualche tempo è al centro delle cronache per le difficoltà del presidente Alessandro Ricci nel pagamento di stipendi e contributi. Nel dettaglio di seguito tutti i deferiti:

“TRIESTINA: Marco Margiotta e Oliver Marc Centner, amministratori delegati della società, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 30 novembre 2025, al deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2025. I tesserati sopra indicati, inoltre, sono stati deferiti per aver effettuato i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2025, attraverso bonifici bancari addebitati su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria.

SIRACUSA: Alessandro Ricci, presidente della società, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2025 nonché per non aver provveduto al versamento dei contributi Inps e delle ritenute IRPEF relativi alle stesse mensilità. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio presidente nonché a titolo di responsabilità propria”.

La situazione del club giuliano appare meno grave rispetto a quella del club siciliano visto che i pagamenti sono stati effettuati anche se utilizzando conti correnti diversi, probabilmente anche a causa del cambio di proprietà avvenuto nel corso della stagione, e per questo potrebbe arrivare solo una multa e non un’ulteriore penalizzazione. Per il Siracusa invece è probabile che arrivi una sanzione più pesante con una decurtazione dai due ai sei punti in classifica.