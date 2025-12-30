Union Brescia, il ritorno di Bisoli si allontana. Il Cesena chiude le porte alla sua cessione

Ormai da qualche tempo in casa Union Brescia si parla del possibile ritorno di Dimitri Bisoli, centrocampista classe ‘94 attualmente in forza al Cesena dove è appena rientrato in campo avendo risolto i problemi di pubalgia che lo hanno condizionato nella prima parte della stagione.

Il tecnico Eugenio Corini infatti vorrebbe il ritorno dell’ex capitano che, nonostante il no estivo al nuovo progetto portato avanti dal presidente Giuseppe Pasini, è ancora fortemente legato alla piazza, come dimostrano la sua presenza in curva in occasione di una delle gare di campionato e i messaggi d’amore mandati alla città che considera sua e dove ha comprato casa, per rinforzare il centrocampo.

Come riporta l’edizione on line del Giornale di Brescia da Cesena è però arrivato un no secco alla sua cessione. “Dimitri è nostro e non si muove. Lui è importante per noi e siamo contenti di lui, così come lui è contento di essere qui, il resto sono suggestioni”, sono le parole che arrivano dalla piazza romagnola. Nonostante il mercato dia ancora lungo sembra difficile che le cose possano cambiare nonostante il Brescia abbia effettuato un sondaggio anche con il suo agente per capire quali margini di operatività ci sono per riportare l’ex capitano in biancoblù.