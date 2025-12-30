Frosinone, Calvani: "Sapevo che eravamo forti, ma non immaginavo questo percorso"

“Quando ho accettato la proposta del Frosinone avevo già parlato con il mister e conoscevo il direttore Castagnini, oltre che la validità della società. Ma non potevo sapere che il percorso del Frosinone sarebbe stato questo, da primo in classifica a fine anno”. Il difensore Gabriele Calvani ha parlato così ai microfoni di Radio Day facendo il bilancio di questa prima parte di stagione: “Non immaginavo un percorso simile, ma sicuramente consideravo questa squadra come una delle più importanti del campionato di Serie B. - prosegue il centrale come riporta Tuttofrosinone.com - Avere 38 punti è un risultato importante, ma come giustamente dice il mister manca tutto il girone di ritorno e sarebbe inutile accontentarsi. Bisogna continuare a lavorare forte per continuare a sognare”.

Calvani poi si sofferma sul lavoro del tecnico Massimiliano Alvini: “Siamo un gruppo molto legato alla parola disciplina, parlo anche personalmente perché la sento dentro di me e mi serve e aiuta a mantenere il livello che abbiamo raggiunto. È una cosa che ci tiene sul pezzo e ci può aiutare a continuare a sognare”.

Il difensore infine si sofferma sulla chiamata da parte dell’Under 21: “Poter indossare la maglia della Nazionale è un’emozione unica, anche se non ho giocato. Quando è uscita la convocazione è stata un’emozione indescrivibile e sono anche quelle cose che ti danno la motivazione per continuare e ti fanno capire che sei sulla strada giusta”.