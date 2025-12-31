Empoli, ieri l'esonero di Gemmi. Il 2025 si concluderà con la nomina di Stefanelli?

Ultimo giorno dell'anno solare 2025, che all'Empoli ha regalato un pareggio con la capolista Frosinone ma anche cambi in dirigenza, perché nella giornata di ieri

- con la notizia che era nell'aria già dal giorno antecedente -, il club, con una nota nota ufficiale, ha fatto sapere di aver concluso il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Roberto Gemmi, esonerato con il suo collaboratore Armando Perna, che in azzurro ha ricoperto il ruolo di Responsabile Scouting: un nuovo ciclo, quindi si apre. Ma quando?

Difficile prevedere se il 2025 dei toscani si concluderà con anche la nomina del nuovo uomo mercato, ma, come già avevamo anticipato, lo stesso sarà Stefano Stefanelli, che dovrà però prima risolvere il contratto che lo lega alla Juventus; solo burocrazia, non ci saranno intoppi in merito, ma solo appunto una questione di tempistiche.

Certo è che il mercato azzurro sarà condotto dallo storico collaboratore di Cristiano Giuntoli, con le operazioni che prenderanno ufficialmente il via venerdì 2 gennaio: il conto alla rovescia può quindi partire, e sarà un mese intenso, considerando poi che la sessione invernale si concluderà alle ore 20:00 di lunedì 2 febbraio. A ogni modo, sul fronte Empoli, non resta che vedere quello che accadrà nella giornata odierna.