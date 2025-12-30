TMW Radio Alberto Di Chiara: "Fiorentina, serve essere più determinati. E in società..."

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Alberto Di Chiara.

Fiorentina, giusto dare ancora fiducia a Vanoli?

"Servirebbe un mago. Entrare nella testa di tutti è difficile. Non so Paratici cosa abbia in mente e la progettualità, il ritorno di Pioli credo sia da scartare però. Risparmieresti di ingaggio con lui, questo è vero, però lo vedo difficile. Oggi devi trovare qualcuno che abbia la bacchetta magica. Oggi vedi che manca qualcosa alla squadra, al di là di un po' di sfortuna. Credo che serva un equilibrio all'interno e che un punto di riferimento in società debba esserci. Non so se Vanoli ha in mano la situazione, non sembra a vederlo. A Parma affrontava una squadra non irresistibile, ma manca alla Fiorentina lo spirito. Le occasioni create a Parma devi concretizzarle, devi essere più determinato".

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri?

"Vedo Napoli e Inter, con il Milan di Allegri che darà fastidio. Chivu è giovane, ma è valido. E l'Inter mi dà più garanzie".

E il Como?

"Può arrivare in Europa League, non di più".

E il duello Roma-Juve?

"Do una chance di più alla Roma".