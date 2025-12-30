Podcast TMW L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza

Una situazione disperata. Inattesa. Clamorosa. La Fiorentina si giocherà l'ultima disperata carta per provare a salvarsi. Per uscire prima dall'ultimo posto e poi dalle ultime tre posizioni in classifica. Ce la farà? Come?

Ve ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com dedicato alla Fiorentina, in compagnia di Marco Conterio.

Paratici a Firenze dal 5 gennaio

Fabio Paratici arriverà alla Fiorentina e dovrà tentare il miracolo. Il dirigente è atteso al Viola Park verosimilmente lunedì 5 gennaio, il giorno dopo Tottenham-Sunderland, l'ultima sfida che dovrebbe "dirigere" a Londra. Poi l'arrivo in viola e le mille questioni di cui occuparsi, a partire dall'allenatore. Paolo Vanoli resta saldo sulla panchina fino alla prossima gara, con la Cremonese, solo grazie al 5-1 contro l'Udinese che ha garantito un po' di pazienza nei suoi confronti. Ma anche lui è in discussione. I tecnico resterà in sella, poi è chiaro che un risultato negativo potrebbe portare nuovi scossoni. Come spesso accade in questi frangenti, ci sarebbero già i nomi dei possibili sostituti, Sempre il quotidiano sportivo scrive che fra i tecnici che potrebbero essere sondati ci sarebbero Thiago Motta, Paulo Sousa (il suo sarebbe un ritorno a Firenze) e Beppe Iachini (anche in quel caso sarebbe un ritorno).