Monza, spunta il giovane Venturino per rinforzare l'attacco. Sondaggio col Genoa

Dopo una prima parte di stagione in cui è scomparso dai radar per Lorenzo Venturino potrebbe esserci un futuro in Serie B. Secondo quanto riferito da Sky Sport il laterale classe 2006 del Genoa sarebbe finito nel mirino del Monza che avrebbe fatto un primo sondaggio con il club per capire se l'affare è possibile.

Dopo le buone prestazioni nel finale della scorsa stagione, quando mise a segno anche due reti in sei presenze di Serie A, l'esterno offensivo in questa stagione è finito ai margini della prima squadra sia sotto la gestione di Patrick Vieira sia sotto quella di Daniele De Rossi, scendendo in campo in cinque occasioni fra campionato - contro Lazio e Parma - e Coppa Italia - contro Vicenza, Empoli e Atalanta - per un totale di appena 105 minuti giocati.

Il Genoa crede in lui, come testimoniato anche dalle parole del tecnico De Rossi nelle scorse settimane ("Meriterebbe più spazio, ma qui siamo tanti”) e per questo potrebbe valutare un prestito in Serie B per permettere al ragazzo di trovare minutaggio e crescere in esperienza oltre che per non fargli perdere il treno dell'Italia Under 21 con cui ha esordito lo scorso novembre scendendo in campo per 12 minuti contro il Montenegro.